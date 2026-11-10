대구 수성구, 주민이 만드는 성평등 문화부터 대학생 재능기부 벽화까지…지역공동체에 활력

▲메가박스 대구 프리미엄 만경관에서 열린 제15회 대구여성영화제 ‘지역여성특별전’에서 ‘수성여성클럽 주민감독 성평등 단편전’관계자들이 기념 촬영하고 있다ⓒ대구 수성구

대구 수성구에서 주민이 직접 참여하는 성평등 문화 확산 활동과 대학생들의 재능기부를 통한 생활환경 개선 사업이 잇따라 펼쳐지며 지역공동체에 새로운 활력을 불어넣고 있다.

주민들이 일상 속 성평등 문제를 영상으로 표현해 지역 영화제를 통해 시민들과 공유하는가 하면, 대학생들은 전공 역량을 살려 노후된 골목 벽화를 새롭게 단장하며 지역사회와 소통하고 있다.

두 활동 모두 행정기관이 일방적으로 사업을 추진하는 방식에서 벗어나 주민과 지역 인재가 직접 참여해 지역의 문화적 가치와 생활환경을 함께 만들어간다는 점에서 의미를 더하고 있다.

◆ 주민이 직접 만든 성평등 영화, 지역 영화제 스크린에 오르다

대구 수성구는 최근 메가박스 대구 프리미엄 만경관에서 열린 '제15회 대구여성영화제 지역여성특별전'에서 수성여성클럽(관장 라혜영)의 성평등 콘텐츠 대표 수료작들이 ‘수성여성클럽 주민감독 성평등 단편전’으로 초청돼 상영됐다고 10일 밝혔다.

이번 특별전은 여성친화도시 조성사업의 하나로 수성여성클럽이 5년간 운영해 온 ‘성평등콘텐츠 영상제작교실’의 성과를 지역사회와 공유하기 위해 마련됐으며, 특히 상영작들은 전문 영화인이 아닌 지역 주민들이 직접 기획하고 제작했다는 점에서 눈길을 끌었다.

특히 영상 비전공자인 주민들이 성인지 관점으로 일상을 재해석하고 스마트폰을 활용해 촬영과 편집까지 직접 진행했다.

이날 상영된 작품은 모두 7편으로, 상영 시간은 총 51분, 거리의 안내문과 식탁 위 돌봄노동, 가사 분담, 외모 고정관념 등 평범한 일상에서 마주하는 성평등 문제를 주민들의 시선으로 담아냈다.

아울러 김희정 감독의 ‘나는 오늘도 집을 나선다’는 대구단편영화제에 이어 최근 제13회 부천노동영화제 시민공모전에도 선정되며 가사와 돌봄 노동의 사회적 가치를 조명했다.

상영 이후에는 주민 감독 5명이 직접 참여하는 관객과의 대화(GV)로, 감독들은 작품을 만들게 된 계기와 영상 제작 이후 가족과 일상에서 경험한 성평등한 변화 등을 관객들과 나누며 공감대를 형성했다.

라혜영 수성여성클럽 관장은 “주민들이 직접 만든 생활 밀착형 성평등 콘텐츠가 지역 대표 영화제의 특별 섹션으로 초청돼 시민들과 만났다는 점에서 의미가 매우 크다”며, “여성친화도시 수성구의 위상을 이어가는 주민 주도의 성평등 콘텐츠 제작과 문화 확산을 적극 지원하겠다”고 말했다.

수성여성클럽은 2022년부터 성평등콘텐츠 제작교실을 운영하고 있으며, 앞으로도 우수 수료작의 공모전 출품과 지역사회 상영회를 통해 주민 주도의 성평등 문화를 확산할 계획이다.

▲대구 수성구자원봉사센터가 지난 7일 경북대학교 건축학과 ‘빌드업 봉사단’과 함께 자원봉사 에움길 일대에서 노후된 수성구새마을회 벽화 보수 활동을 실시하고 기념 촬영하고 있다.ⓒ대구 수성구

◆ 대학생 전공 재능기부로 노후 벽화 새 단장...골목에 색채 입혀

문화 분야에서 주민들의 참여가 이어진 가운데 생활환경 개선 현장에서는 대학생들의 전문성을 활용한 재능나눔 활동이 펼쳐졌다.

대구 수성구자원봉사센터(센터장 권덕환)는 최근 경북대 건축학과 ‘빌드업 봉사단’과 함께 자원봉사에움길 일대에 위치한 수성구새마을회 노후 벽화 보수 활동을 진행했다.

이번 활동은 수성구자원봉사센터의 ‘2026년 전문봉사단 활동지원사업’의 하나로, 시간이 지나면서 색이 바래고 훼손된 기존 벽화를 새롭게 단장해 주민들에게 쾌적한 보행환경을 제공하기 위해 마련됐다.

이번 벽화는 ‘기라성’ 작가의 자원봉사에움길 디자인을 모티브로 제작돼 기존 벽화에 새로운 디자인과 색채를 적용해 자원봉사에움길만의 특색을 살리고 노후된 벽면에 생동감을 더했다.

작업에 참여한 빌드업 봉사단은 경북대 건축학과 학생들로 구성된 대학생 전문봉사단으로, 이들은 색채와 디자인을 활용해 노후 담장과 골목의 환경을 개선하는 주거환경개선사업 ‘C.O.L.O.R(Community Of Local Outdoor Renewal)’를 추진하며 전공 역량을 지역사회에 환원하고 있다.

이번 활동 역시 단순한 벽화 보수를 넘어 대학생들이 디자인과 공간에 대한 전문성을 활용해 주민들의 일상적인 생활공간을 함께 가꿨다는 데 의미가 있다.

수성구자원봉사센터는 이번 보수 작업을 통해 자원봉사에움길의 미관을 개선하고 주민들에게 더욱 쾌적한 생활환경을 제공할 것으로 기대하고 있다. 앞으로도 다양한 분야의 전문봉사단과 연계해 지역에 필요한 맞춤형 재능나눔 활동을 이어갈 방침이다.

◆ 주민 참여가 만드는 변화...문화와 생활환경으로 확장되는 공동체 가치

이번 두 사업은 추진 분야는 다르지만 지역 구성원들이 직접 참여해 공동체의 변화를 이끌어냈다는 공통점이 있다.

성평등 단편영화 제작은 주민들이 일상에서 경험하는 문제를 문화 콘텐츠로 표현하고 사회적 공감과 소통을 끌어내는 활동이며, 대학생들의 벽화 보수는 전공 역량과 재능을 지역에 환원해 주민들이 체감할 수 있는 생활환경 개선으로 연결한 사례다.

특히 성평등 문화 확산이 주민들의 인식과 일상 변화를 이끌어내는 과정이라면, 전문봉사단 활동은 지역의 물리적 공간을 개선해 공동체의 만족도를 높이는 과정이라는 점에서 서로 다른 방식의 지역 발전 모델을 보여준다.

결국 지역공동체의 지속 가능한 발전은 행정의 지원뿐 아니라 주민과 청년, 지역 기관이 각자의 역량을 나누고 함께 참여할 때 더욱 구체적인 성과로 이어질 수 있다.

수성구가 추진하는 주민 주도형 문화사업과 전문 재능봉사 활동이 일회성 행사에 머물지 않고 지역 곳곳으로 확산돼 주민들의 삶의 질을 높이는 지속 가능한 공동체 사업으로 자리 잡을 수 있을지 주목된다.