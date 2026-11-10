박수현 충남지사 “치의학연구원 천안 유치는 독도가 우리 땅인 것과 같아”

▲박수현 충남도지사(왼쪽)가 장기수 천안시장과 함께 기자간담회를 갖고 있다 ⓒ프레시안(장찬우 기자)

박수현 충남도지사가 국립치의학연구원 천안 유치에 강한 자신감을 드러냈다.

박 지사는 10일 천안시청에서 열린 언론인 간담회에서 “국립치의학연구원 천안 유치는 독도가 우리 땅인 것과 똑같다”며 “우리의 유치 노력이나 열정이 부족하다고 생각하지 않는다”고 밝혔다.

국립치의학연구원 천안 설립은 대통령 지역공약으로 제시됐지만, 정부가 공모 방식으로 입지를 선정하기로 하면서 지역사회에서는 공약 이행을 둘러싼 우려가 커지고 있다.

박 지사는 “다른 지역의 도전에 대응해 추진협의체를 구성했지만 유치 경쟁이 과열되기를 바라지는 않는다”며 “교통 접근성과 성장 가능성은 당연한 입지조건”이라고 강조했다.

이는 대구시와 지역 의료계가 보건복지부의 후보지 평가기준 마련 용역에서 교통 접근성과 지역 성장 가능성에 높은 비중을 둔 점을 문제 삼으며 재검토를 요구한 데 대한 입장으로 풀이된다.

앞서 후보지 모의평가에서 충남은 지역성장과 균형발전 항목에서 각각 90점으로 1위를 기록했지만, 주거·의료 항목에서는 82.5점으로 최하위를 기록했다.

국민의힘 이달희 의원실이 변경된 가중치를 적용해 재산출한 결과 충남의 점수는 83.6점에서 86.4점으로 상승했고, 2위와의 격차도 0.4점에서 7.2점으로 확대됐다. 다만 정성평가에 동일한 점수를 적용한 비공식 분석이다.

박 지사는 “천안시와 지역 국회의원, 시민은 물론 충청권 전체가 힘을 모아 천안이 선정될 수 있도록 하겠다”며 정부의 입지선정 일정에 맞춰 적극 대응하겠다고 밝혔다.

특히 현장실사 과정에서 시민들의 유치 열기와 천안 설립의 당위성을 충분히 보여줄 수 있도록 협력을 당부했다.

이날 박 지사는 민선 9기 도정방향과 천안 발전 방안을 공유하기 위한 14번째 ‘충남 통(通)행’ 일정으로 천안을 방문했다.

장기수 천안시장과 조찬 간담회를 시작으로 언론인 간담회, 시의회 방문, 시민과의 대화 등을 이어가며 주요 현안을 논의했다.

성환 종축장 부지 개발과 관련해서는 국가산업단지를 중심으로 배후 정주여건을 함께 조성해 충남의 새로운 랜드마크로 육성하겠다는 구상을 밝혔다.

돔구장 유치에 대해서는 경제적 효과와 지속가능성을 면밀히 검토하면서 코리아풋볼파크가 지역 거점으로 자리 잡을 수 있도록 지원하겠다고 설명했다.

소나무재선충병 확산방지를 위한 도와 천안시의 공동 대응도 강조했다.

충남도는 도지사를 본부장으로 하는 통합지휘체계를 가동하고 천안시도 이에 동참하기로 했다.

장 시장은 방제 인력 보강과 드론 예찰 확대를 추진하고, 독립기념관 주변 청정지역을 최우선 보호 대상으로 삼아 내년도 예산 확보와 감염목 제거에 나서겠다고 밝혔다.

이날 천안시청 봉서홀에서 열린 도민과의 대화에는 시민 등 800여명이 참석했으며, 행사에 앞서 국립치의학연구원 천안 유치를 기원하는 피켓 퍼포먼스가 진행됐다.