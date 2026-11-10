충남도, 천안 반도체·AI 산업 거점 육성…광역교통망 확충 속도

▲10일 박수현 충남도지사가 천안을 찾아 주요 현안과 발전 방향을 공유했다 ⓒ충남도

충남도가 천안을 반도체 후공정과 인공지능(AI) 산업의 핵심 거점으로 육성한다.

수도권과 충청권을 연결하는 광역교통망을 확충하고 성환국가산업단지 조성, 국립치의학연구원 유치 등 미래 성장기반 마련에도 행정력을 집중한다.

박수현 충남도지사는 10일 민선 9기 시군 방문 프로그램인 14번째 ‘충남 통(通)행’ 일정으로 천안을 찾아 주요 현안과 발전 방향을 공유했다.

박 지사는 장기수 천안시장과 조찬 간담회를 시작으로 언론인 간담회, 천안시의회 의장단 면담에 이어 천안시청 봉서홀에서 시민 등 800여명이 참석한 가운데 도민과의 대화를 진행했다.

이 자리에서 지난 6월 타운홀 미팅 당시 접수한 건의사항의 처리상황을 설명하고 지역현안과 생활불편에 대한 시민의견을 청취했다.

행사장에는 ‘도지사 직통 현장민원실’을 설치해 건의사항을 접수하고 소관부서별 검토를 거쳐 처리과정과 결과를 관리하기로 했다.

천안의 미래산업 육성을 위해서는 반도체 후공정 경쟁력 강화에 주력한다.

도는 지난 9월 반도체 후공정 소재·부품·장비 특화단지로 지정된 천안·아산지역 7개 산업단지를 중심으로 첨단 패키징과 시험분야 기술개발을 지원하고 산업 공급망을 강화할 계획이다.

성환 종축장 이전부지에는 국가산업단지 조성을 추진한다. 예비타당성조사 신청을 준비하는 한편 한국토지주택공사(LH) 등 관계기관과 산업단지 조성 및 기업유치 방안을 협의한다.

천안·아산 AI 특화 시범도시 조성도 본격화한다. 국토교통부와 기본 구상을 마련하고 시민 생활에 적용할 AI 서비스와 실증 방안을 구체화할 방침이다.

국립치의학연구원 천안 유치에도 힘을 쏟는다. 단국대 치과대학과 치과병원 등 교육·임상 기반을 비롯해 KTX천안아산역 인근 후보 부지의 교통 접근성과 입지 경쟁력을 앞세워 정부 공모에 대응할 계획이다.

광역교통망 확충을 위해서는 수도권광역급행철도(GTX)-C노선 천안·아산 연장과 중부권 동서횡단철도 건설을 추진한다.

GTX-C 노선 연장을 국가재정사업으로 추진하도록 정부에 건의하고, 중부권 동서횡단철도는 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 목표로 천안시와 공동 대응한다.

천안역 증개축 공사는 2028년 5월 준공을 목표로 진행 중이며, KTX천안아산역 광역복합환승센터는 환승주차장과 버스·택시 승강장 확충 등을 위한 사업시행자 공모를 준비하고 있다.

다만 성환국가산단 예비타당성 조사와 GTX-C 노선 연장 재원 확보, 국립치의학연구원 입지 선정 등은 해결해야 할 과제로 남아 있다.

박 지사는 “천안의 산업기반이 기업성장과 일자리 창출로 이어지고 시민들이 출퇴근과 일상에서 교통개선을 체감할 수 있도록 천안시와 힘을 모으겠다”고 말했다.

박 지사는 오는 13일 예산군에서 ‘충남 통(通)행’ 마지막 일정을 진행한다. 도민과의 대화는 충남도 공식 유튜브 채널 ‘충남TV’를 통해 생중계된다.