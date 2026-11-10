대구 달성군, 마을교육 공동체 활성화·심뇌혈관질환 예방 성과 두각

▲달성군이 10일 군청 군민소통관에서 최재훈 달성군수와 곽동환 군의장, 읍·면장, 추진위원 등 80여 명이 참석한 가운데, ‘2026년 우리마을 교육나눔 성과교류회’를 개최하고 있다.ⓒ대구달성군

대구 달성군이 청소년의 건강한 성장과 지역주민의 건강증진을 위한 다양한 정책을 추진하며 교육과 보건 분야에서 성과를 거두고 있다.

마을의 특성을 살린 교육 프로그램으로 청소년들의 창의력과 공동체 의식을 키우는 한편, 지역사회와 연계한 심뇌혈관질환 예방사업으로 주민 건강관리 기반을 확대하고 있다.

달성군은 지난 10일 군청 군민소통관에서 최재훈 달성군수와 곽동환 군의장, 읍·면장, 추진위원 등 80여 명이 참석한 가운데, ‘2026년 우리마을 교육나눔 성과교류회’를 개최했다.

이번 행사는 한 해 동안 읍·면별로 추진한 마을교육 활동의 성과를 공유하고, 추진위원 간 교류를 통해 마을교육 공동체를 활성화를 위해, 한 해 동안의 활동 영상 상영 시작으로 모범 청소년 및 추진위원 표창, 마을별 사업성과 발표, 프로그램 체험활동 등으로 진행됐다.

특히 올해 우리마을 교육나눔 사업은 과학탐구와 진로체험, 마을축제, 나눔활동 등 지역별 특성을 반영한 프로그램으로, 화원읍과 논공읍에서는 과학탐구 프로그램을, 유가읍에서는 수학·과학 체험을 진행해 청소년들의 창의적 사고를 키웠으며, 현풍읍은 목공예 진로체험, 가창면은 스마트팜 진로체험을 통해 다양한 직업 세계를 경험할 기회를 제공했다.

다사읍에서는 나눔활동과 마을 그림 그리기를, 구지읍에서는 생태탐방을 추진했으며, 옥포읍에서는 청소년마을운영단이 직접 프로그램을 기획하는 등 청소년의 자율성과 주도성을 높이는 데 초점을 맞췄다.

특히 각 마을은 청소년축제와 가족 참여 프로그램도 운영해 청소년과 주민이 함께 소통하고 유대감 쌓는 기회와 함께, 향초 만들기 등 실제 교육나눔 프로그램을 체험하며 다른 지역의 우수사례를 공유하는 시간도 가졌다.

최재훈 달성군수는 “청소년들이 마을 안에서 다양한 경험을 쌓고 건강하게 성장할 수 있도록 애써주신 추진위원 여러분께 감사드린다”며, “앞으로도 청소년과 주민이 함께 배우고 성장하는 마을교육 공동체가 더욱 활성화될 수 있도록 지속해서 지원하겠다”고 말했다.

▲.달성군은 지난 9일 열린 대구·경북 권역심뇌혈관질환센터 주관 관리협의회에서 ‘2026년 심뇌혈관질환 조기증상 홍보 및 교육 우수사례 공모전’ 대상 수상기관으로 선정돼 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구 달성군

이와 함께 달성군은 지역주민의 심뇌혈관질환 예방과 조기 대응을 위한 사업에서도 전국적인 성과를 인정받았다.

달성군은 지난 9일 열린 대구·경북 권역심뇌혈관질환센터 주관 관리협의회에서 ‘2026년 심뇌혈관질환 조기증상 홍보 및 교육 우수사례 공모전’ 대상 수상기관으로 선정돼, 지난 2025년 최우수상에 이어 올해 대상을 차지하면서 5년 연속 수상이라는 성과도 거뒀다.

이번 공모전은 대구·경북 권역심뇌혈관질환센터가 제작한 홍보·교육용 교재와 동영상을 활용해 심뇌혈관질환 조기증상 홍보와 교육을 적극적으로 추진한 기관을 평가했으며, 달성군보건소는 올해 청년층 특화사업과 건강한 생활환경 조성, 온·오프라인 맞춤형 홍보 강화를 중심으로 예방관리 사업을 추진했다.

특히 청년층의 건강한 식습관 형성을 위해 ‘건강담음 농수산물 꾸러미’ 사업을 새롭게 도입했다. 심뇌건강마트로 지정된 달성농수산물종합유통센터(하나로마트 달성점)와 협력해 심뇌혈관질환 예방에 도움이 되는 식재료 꾸러미를 청년들에게 전달하고 건강한 한 끼 식사를 실천하도록 유도했다.

아울러 달성군시설관리공단과 협력해 산하 체육시설 3개소에서 혈압 측정 인증샷 이벤트를 진행하는 등 청년층의 심뇌혈관질환에 대한 관심과 인식 개선에도 힘썼다.

지역사회 전반의 건강환경 조성도 추진했다.

심뇌혈관질환 안심 식당과 카페를 추가 지정하고, 업소 점주를 대상으로 비대면 역량 강화 교육을 실시해 지역 내 건강 리더로 양성했다. 업소 내부에는 홍보물과 교육자료를 비치해 주민들이 일상생활 속에서 자연스럽게 건강 정보를 접하도록 했다.

이 밖에도 대구·경북 권역심뇌혈관질환센터와 연계한 문양역 역사 캠페인을 비롯해 산업체와 경로당, 장애인복지관 등 다양한 현장을 찾아가는 교육·홍보 활동을 펼쳤다.

관내 약국과 달성청년혁신센터 등 민간기관과도 협력해 행정기관과 지역사회가 함께 참여하는 건강증진 체계를 구축했다.

최재훈 달성군수는 “이번 대상 수상은 주민들의 심뇌혈관질환 예방을 위해 다양한 사업을 추진하고 지역사회와 협력해 온 노력의 결실”이며 “앞으로도 주민들이 일상에서 건강한 생활습관을 실천하고 질환을 예방할 수 있도록 지속해서 노력하겠다”고 말했다.

달성군의 이번 성과는 청소년 교육과 주민 건강관리라는 서로 다른 분야에서 지역사회 참여와 협력이 정책 성과로 이어지고 있다는 점에서 의미가 있다.

마을교육 사업이 청소년들에게 지역 안에서 배우고 성장할 기회를 제공한다면, 심뇌혈관질환 예방사업은 주민들이 생활공간에서 건강 정보를 접하고 스스로 건강을 관리할 수 있도록 돕는 역할을 하고 있다.

지역의 미래인 청소년을 키우고 현재를 살아가는 주민들의 건강을 지키는 일은 지역 발전의 중요한 기반이다. 달성군이 교육과 보건 분야에서 구축한 민관 협력 체계를 지속적으로 확대해 주민들이 체감할 수 있는 지역밀착형 정책으로 발전시킬 수 있을지 주목된다.