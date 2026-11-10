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천안 신당동서 횡단보도 건너던 60대 여성 승합차에 치여 숨져

20대 운전자 입건…경찰, 정확한 사고 경위 조사

장찬우 기자  |  기사입력 2026.11.10. 15:34:19 최종수정 2026.11.10. 15:34:20
▲횡단보도를 건너던 60대 여성이 승합차에 치어 숨지는 사고가 발생했다 ⓒAI 생성이미지

충남 천안에서 횡단보도를 건너던 60대 여성이 승합차에 치여 숨졌다.

10일 천안서북소방서 등에 따르면 이날 오전 9시 6분께 천안시 서북구 신당동의 한 도로에서 횡단보도를 건너던 60대 여성 A씨가 승합차에 치였다.

A씨는 사고 직후 인근 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.

경찰은 20대 중반의 승합차 운전자를 입건하고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

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장찬우 기자

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대전세종충청취재본부 장찬우 기자입니다.

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