인천시, 바이오과학기술원 설립 본격화…글로벌 연구 거점 도약 추진

인천광역시가 세계 최대 수준의 바이오의약품 생산 기반을 바탕으로 글로벌 바이오 연구 거점 도약을 위한 인천바이오과학기술원(IBIST) 설립을 본격 추진한다.

인천시는 10일 국회의원회관 제2세미나실에서 이훈기 국회의원과 공동으로 인천바이오과학기술원 설립 추진준비위원회 발족식과 국회 정책토론회를 개최했다고 밝혔다.

▲인천바이오과학기술원 설립 추진준비위원회 발족식 및 국회 정책토론회 현장 ⓒ인천광역시

이날 행사에는 한병도 더불어민주당 원내대표와 권칠승 정책위의장, 허종식 인천시당위원장, 한준호 국회 과학기술정보방송통신위원회 간사 등 정치권 인사와 박종혁 인천시의회 의장, 박주봉 인천상공회의소 회장, 지역 대학·병원·바이오기업 관계자 등 100여 명이 참석했다. 과학기술정보통신부 관계자도 참석해 관련 특별법에 대한 지역 의견을 들었다.

인천은 삼성바이오로직스와 셀트리온 등 글로벌 바이오기업이 집적된 도시로, 송도의 바이오의약품 생산능력은 116만 리터에 달한다. 지난해 우리나라 의약품 수출액 가운데 61.3%인 65억8000만 달러가 인천에서 발생했다.

그러나 신약 원천기술 개발과 석·박사급 전문인력 양성을 담당할 연구기관이 부족해 생산 중심 산업구조를 연구개발 중심으로 확대해야 한다는 요구가 커지고 있다. 특히 수도권 대학 신설 규제 등을 고려할 때 별도 특별법을 통한 과학기술원 설립이 필요하다는 것이 인천시의 설명이다.

추진준비위원회는 박찬대 인천시장과 최기영 인하대학교 총장, 이길여 가천대학교 총장, 서진석 셀트리온 대표이사 등 4명이 공동준비위원장을 맡고, 기업·대학·병원·연구기관 관계자 등 24명으로 구성됐다.

박 시장은 이날 추진준비위원들에게 위촉장을 수여하고 인천바이오과학기술원 설립에 대한 의지를 밝혔다. 그는 "세계 최대 수준의 바이오의약품 생산 기반과 세계적인 바이오기업이 있는 인천에 원천기술과 인재를 키워낼 과학기술원이 더해지면 대한민국 바이오산업의 새로운 도약을 이끌 수 있다"며 "인천을 국가 바이오 거점으로 육성하고 성과를 전국으로 확산하겠다"고 말했다.

공동주최자인 이훈기 의원도 특별법의 조속한 처리를 위해 인천 지역 국회의원들과 협력하겠다고 밝혔다. 필요할 경우 신속처리안건 지정 등 국회 절차도 검토하겠다는 입장이다.

추진준비위원들은 결의문을 통해 인천바이오과학기술원 설립 특별법의 조속한 제정과 신속처리안건 지정을 촉구했다. 이들은 "법 제정이 1년 늦어지면 첫 졸업생 배출도 1년 늦어진다"며 국가 바이오산업 경쟁력 확보를 위해 입법을 서둘러야 한다고 강조했다.

시는 이날 수도권 규제 특례와 특정연구기관 지위 부여, 국가 재정지원 근거, 비수도권과의 상생 협력 등을 담은 수정 법안을 더불어민주당 지도부에 전달하고 당 차원의 지원을 요청했다.

이어 열린 정책토론회에서는 인천바이오과학기술원의 국가적 필요성과 기능, 설립을 위한 법적·재정적 과제 등이 논의됐다. 참석자들은 기존 대학과 경쟁하기보다 공동학위와 공동연구 등을 통해 협력하는 바이오 특화 대학원 중심 연구기관으로 육성해야 한다는 데 의견을 모았다.

시는 국회와 관계부처 협력을 통해 특별법 제정과 국비 확보를 추진하고, 내년 1월 범시민추진위원회를 정식 출범시킬 계획이다.

아울러 송도의 바이오의약품 생산 기반과 남동의 소재·부품·장비 산업, 영종의 바이오산업 기반을 연계해 연구개발부터 생산과 사업화까지 이어지는 바이오 혁신 생태계를 구축할 방침이다.