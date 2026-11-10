대구 동구, 막걸리축제부터 장애인 어울림 체육대회까지...주민 화합·상생의 장 펼쳐

▲우성진 동구청장이 ‘2026 불로고분마을 막걸리축제’현장을 둘러보고 있다ⓒ대구동구

대구 동구에서 지역의 전통과 문화를 살린 마을축제와 장애인·비장애인이 함께하는 체육행사가 잇따라 열리며 주민 화합과 공동체 가치 확산에 힘을 보탰다.

지역 특색을 살린 막걸리축제에는 3천여 명의 방문객이 몰려 전통시장과 지역 관광자원의 연계 가능성을 보여줬으며, 장애인 재활 어울림 체육대회에서는 파크골프를 통해 서로의 차이를 넘어 소통하고 화합하는 시간을 가졌다.

먼저 불로전통시장 일대에서는 ‘2026 불로고분마을 막걸리축제’가 주민과 방문객 등 3천여 명이 참여한 가운데 성황리에 개최됐으며, 특히 올해 축제는 대구시 지역특화 문화행사로 선정되면서 프로그램을 한층 다양하게 구성했다는 점에서 눈길을 끌었다.

아울러 대구·경북 지역 양조장들이 선보인 다양한 막걸리와 전통시장 먹거리는 방문객들의 관심을 모았으며, 주민 공연과 버스킹이 더해져 축제 현장에 활기를 불어넣었다.

축제는 단순한 먹거리 중심 행사에서 벗어나 지역 자원을 활용한 체험 프로그램을 함께 운영한 점이 특징으로, 불로화훼단지와 연계한 체험을 비롯해 목재체험, 플리마켓 등 다양한 즐길 거리를 마련해 가족 단위 방문객과 관광객들의 참여를 유도했다.

지역 양조산업과 전통시장, 문화공연, 체험 콘텐츠를 한데 묶어 불로고분마을만의 지역적 특색을 살리고 지역경제 활성화 가능성을 확인하는 계기가 됐다.

우성진 동구청장은 “불로고분마을 막걸리축제는 주민이 만들어 온 지역축제라는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 주민의 참여를 바탕으로 지역과 함께 성장하는 축제가 될 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 말했다.

▲동구가 지난 9일 봉무파크골프장에서 동구장애인재활센터(센터장 이종근) 주최로 ‘2026년 제4회 동구 장애인 재활 어울림 체육대회’를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구동구

이와 함께 동구에서는 장애인과 비장애인이 체육활동을 통해 함께 어울리는 화합의 자리도 마련됐다.

동구는 지난 9일 봉무파크골프장에서 동구장애인재활센터(센터장 이종근) 주최로 ‘2026년 제4회 동구 장애인 재활 어울림 체육대회’를 개최했다.

올해로 네 번째를 맞은 이번 대회에는 장애인과 비장애인 선수, 자원봉사자 등 300여 명이 참여했으며, 파크골프 종목을 중심으로 진행됐다.

특히 장애인과 비장애인이 혼합조를 구성해 함께 경기를 펼치면서 승패를 넘어 서로를 이해하고 교감하는 시간을 가졌다. 참가자들은 경기 과정에서 자연스럽게 소통하고 협력하며 체육활동을 통한 화합의 의미를 나눴다.

이번 대회는 장애인의 체육활동 참여 기회를 넓히는 동시에 비장애인과 함께하는 생활체육 환경의 중요성을 확인하는 자리로 마련됐다.

이종근 동구장애인재활센터장은 “이번 대회가 장애인과 비장애인이 서로를 이해하고 우정을 나누는 뜻깊은 자리가 됐다”며 “앞으로도 함께 소통하고 어울릴 수 있는 기회를 마련하겠다”고 말했다.

우성진 동구청장은 “이번 대회가 경쟁보다는 배려, 기록보다는 교감이 빛나는 뜻깊은 시간이 됐기를 바란다”며 “앞으로도 장애인과 비장애인이 함께 어울릴 수 있는 환경을 조성하고, 장애인의 사회참여와 체육활동을 지원하는 데 지속적으로 힘쓰겠다”고 밝혔다.

이번 두 행사는 분야는 다르지만 주민 참여를 바탕으로 지역 공동체의 가치를 확장했다는 공통점이 있다.

막걸리축제가 지역의 전통과 문화, 상권을 연결해 외부 방문객과 주민이 함께 즐기는 지역문화 콘텐츠라면, 장애인 재활 어울림 체육대회는 체육활동을 매개로 장애인과 비장애인 사이의 소통과 사회적 통합을 이끌어내는 행사다.

특히 지역축제의 지속적인 발전을 위해서는 방문객 증가를 지역 상권의 실질적인 활성화로 연결하는 노력이 필요하며, 장애인 체육 역시 일회성 행사를 넘어 일상적인 체육 참여 기회와 접근성을 확대하는 것이 중요하다.

지역의 전통을 함께 즐기고 서로의 다름을 존중하며 어울리는 공동체. 대구 동구에서 열린 두 행사는 주민 참여가 지역의 문화적 활력과 사회적 연대를 만들어가는 과정을 보여줬다.