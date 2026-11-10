대구 남구, 복지박람회부터 취약계층 무료급식까지...지역사회 온정 나눔 확산

▲대구 남구가 최근 고산골 맨발산책로 일원에서 ‘제16회 남구 복지박람회’를 주민들의 호응 속에 개최하고 있다ⓒ대구남구

대구 남구에서 주민들이 직접 체험하고 참여하는 복지박람회와 취약계층을 위한 자원봉사 활동이 잇따라 펼쳐지며 지역사회에 나눔과 소통의 의미를 더하고 있다.

다양한 복지서비스를 한자리에서 경험할 수 있는 지역 대표 복지행사부터 경제적·사회적 어려움을 겪는 어르신과 장애인에게 따뜻한 식사를 전하는 봉사활동까지, 민관이 함께하는 복지 실천이 지역공동체의 온기를 높이고 있다.

대구 남구는 최근 고산골 맨발산책로 일원에서 ‘제16회 남구 복지박람회’를 주민들의 호응 속에 개최했다고 10일 밝혔다.

남구지역사회보장협의체 주최·주관, 남구청과 대구남구사회복지협의회 후원한 이번 박람회에는 관내 복지기관과 단체 45곳이 참여해 50여 개의 복지체험 부스를 운영했으며, 이번 행사는 노인과 장애인, 아동 등 다양한 복지 분야의 서비스를 주민들이 직접 경험하고 관련 정보를 얻을 수 있도록 마련됐다.

특히 기관별로 제공하는 복지서비스를 한자리에서 소개하고 체험할 수 있도록 구성해 주민들이 자신과 가족에게 필요한 복지자원을 이해하고 활용할 수 있는 기회를 제공했다.

행사장에서는 복지체험뿐 아니라 온 가족이 함께 즐길 수 있는 부대행사로, 버블마술쇼와 힐링 가요교실을 비롯해 어린이놀이터, 무료 식사 나눔, 행운권 추첨 등 다채로운 프로그램이 마련돼 세대가 함께 즐기는 축제 분위기를 조성했다.

조재구 남구청장은 “남구 복지박람회는 남구에서 개최되는 여러 축제 중에서도 손꼽히는 대표적인 행사로, 주민들이 일상 가까이에서 다양한 복지서비스를 경험하고 지역사회가 함께 나누고 소통하는 뜻깊은 자리가 되었기를 바란다”고 말했다.

▲(사)대구남구자원봉사센터소속 엔젤봉사단이 지역 내 취약계층 어르신과 장애인을 대상으로 무료급식 봉사활동을 실시하고 기념촬영을 하고있다ⓒ대구남구

복지서비스를 알리고 체험하는 공공의 장과 함께 지역의 소외된 이웃을 직접 찾아가는 민간 봉사활동도 이어졌다.

(사)대구남구자원봉사센터(이사장 이흥우)소속 엔젤봉사단(회장 윤용식)은 지역 내 취약계층 어르신과 장애인을 대상으로 무료급식 봉사활동을 펼쳤다고 10일 밝혂다.

이날 봉사단은 경제적·사회적 어려움을 겪는 이웃들에게 식사 한 끼를 지원하는 동시에 관심과 정서적 위로와 함께 따뜻한 마음을 전했다.

윤용식 엔젤봉사단 회장은 “어르신들이 맛있게 식사하시고 환하게 웃으시는 모습을 보며 큰 보람을 느낀다”며, “앞으로도 작은 정성이 이웃들에게 따뜻한 위로와 기쁨이 될 수 있도록 꾸준히 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.

이흥우 대구남구자원봉사센터 이사장은 “매년 한결같은 마음으로 어려운 이웃들을 위해 봉사해 주시는 엔젤봉사단 회원들께 깊이 감사드린다”며, “앞으로도 지역 내 소외된 이웃들에게 따뜻한 온기가 전해질 수 있도록 다양한 자원봉사활동을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

한편 엔젤봉사단은 매년 5회 이상 회원들의 자발적인 참여와 자체 부담으로 어르신과 장애인을 위한 무료급식 및 나눔 활동을 이어오고 있으며, 아울러 꾸준한 봉사활동을 통해 지역사회에 나눔 문화를 확산하고 소외된 이웃을 위한 돌봄을 실천하고 있다.

이번 두 행사는 공공과 민간이 각자의 역할을 통해 지역 복지의 접점을 넓히고 있다는 점에서 의미가 있다.

복지박람회가 다양한 복지서비스와 주민을 연결하는 소통의 장이라면, 엔젤봉사단의 무료급식은 복지 사각지대에 놓이기 쉬운 이웃들에게 직접 다가가는 생활밀착형 나눔 활동이다.

다양한 복지제도가 마련돼 있더라도 주민들이 실제로 필요한 서비스를 알고 이용할 수 있어야 하며, 제도적 지원만으로 채우기 어려운 정서적 돌봄은 지역사회의 지속적인 관심과 참여가 뒷받침돼야 한다.

복지는 제도를 알리는 것에서 시작해 이웃의 일상을 살피는 실천으로 완성된다. 남구의 복지박람회와 자원봉사단의 꾸준한 나눔이 서로 연결돼 누구도 소외되지 않는 따뜻한 지역공동체를 만들어가는 밑거름이 될 것으로 기대된다.