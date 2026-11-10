양평군, 내년 주민참여예산 49억3500만원 확정…114개 사업 추진

경기 양평군이 군민들의 생활 속 불편을 해소하고 지역 현안을 해결하기 위해 2027년 주민참여예산 사업 114건을 확정했다.

양평군은 10일 내년 예산편성을 위한 주민참여예산 최종사업을 확정·공고했다고 밝혔다. 이번에 선정된 사업은 총 114건, 49억3500만원 규모다.

▲양평군청 전경. ⓒ프레시안(전승표)

유형별로는 군정참여형 21건에 13억3500만원, 지역참여형 93건에 36억원이 배정됐다. 해당 예산은 2027년 양평군 본예산안에 반영될 예정이다.

앞서 군은 지난 4월부터 6월까지 주민참여예산 제안사업을 공모해 총 259건을 접수했다. 군정참여형 78건, 지역참여형 181건으로, 일상 속 불편 해소와 안전 확보, 지역 현안 해결, 주민 복리 증진 등을 위한 다양한 의견이 제시됐다.

접수된 사업은 담당 부서와 읍·면의 타당성 검토, 주민참여예산위원회 심의를 거쳤으며, 지난 10월 30일 열린 주민참여예산위원회 총회에서 최종 사업이 선정됐다.

전진선 군수는 "군민들의 적극적인 참여 덕분에 주민참여예산제가 원활하게 마무리됐다"며 "앞으로도 군민의 목소리가 군정에 반영될 수 있도록 소통을 강화하고 주민참여예산제 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 주민참여예산제는 예산 편성 과정에 주민 의견을 반영해 재정 운영의 투명성과 민주성을 높이는 제도다. 양평군은 예산학교 운영과 제안사업 공모 등을 통해 주민 참여를 확대하고 있으며, 집중 공모 기간 외에도 군 홈페이지를 통해 상시 제안 신청을 받고 있다.