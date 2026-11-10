충남대, 공주대와 통합 재추진…구성원 찬반투표 다시 실시

▲충남대학교 정문 전경 ⓒ프레시안 DB

충남대학교가 국립 공주대학교와의 대학 통합을 다시 추진한다.

지난 9월 구성원 찬반투표에서 통합안이 부결된 지 두 달 만으로, 연내 통합신청서 제출을 목표로 재투표에 나선다.

충남대는 10일 제5차 통합위원회를 열고 ‘글로컬 대학 30’사업 추진을 위한 공주대와의 통합신청서 제출 재추진 및 구성원 의견수렴 안건을 의결했다.

앞서 충남대는 통합안 부결의 주요 원인을 구성원에 대한 설명 부족으로 판단하고 25차례 이상 간담회를 열어 학생과 교직원 등의 우려를 수렴했다.

이를 바탕으로 학과 자율성 보장, 직원의 불이익 전보 제한, 기존 입학생 학위증에 입학 당시 대학·학과명 명시 등을 담은 ‘구성원 권익보호 이행 보장안’을 마련했다.

양교는 기존 통합신청서 원안을 유지한 채 다음주 통합추진위원회 심의를 거쳐 전체 구성원 찬반투표 일정을 확정할 예정이다.

투표는 중앙선거관리위원회 온라인투표시스템(K-Voting)으로 진행하며, 가결되면 연내 교육부에 통합신청서를 제출한다.

통합 재추진에는 대규모 정부 재정지원 축소와 지정 취소에 대한 우려도 작용했다.

오는 12월 31일까지 신청서를 제출하지 못하면 글로컬 대학 지원금 1032억원이 감액되고, 내년 2월 28일까지 제출하지 못할 경우 지정취소와 지원금 환수 조치가 이뤄진다.

여기에 5년간 3500억원 규모의 ‘서울대 10개 만들기(S10)’ 사업 추진에도 차질이 예상된다.

충남대 관계자는 “학생들이 우려하는 학위증 표기 문제는 입학 당시 대학과 학과 명칭을 명시하도록 보호안에 반영했다”며 “학생사회와 지속적으로 소통하고 구성원에게 불이익이 발생하지 않도록 준비하겠다”고 말했다.