화성특례시, 시민과 함께 '보타닉가든 화성' 정원문화 활성화 모색

화성특례시가 시민과 함께 일상 속 정원문화를 확산하고 보타닉가든 화성의 발전 방향을 모색했다.

10일 화성시에 따르면 시는 이날 화성시민대학에서 ‘2026년 보타닉가든 화성 시민참여단 간담회’를 열고 시민들의 활동 경험과 제안을 공유했다.

▲‘2026년 보타닉가든 화성 시민참여단 간담회’ 참석자들 기념촬영 ⓒ화성특례시

보타닉가든 화성 시민참여단은 시민 참여와 소통을 위해 구성된 100명 규모의 모임으로, 올해 식물·정원 디자인 교육과 계절별 정원 관리 실습, 우수 정원 및 경기정원박람회 견학 등 다양한 활동을 진행했다.

이번 간담회는 한 해 동안의 활동을 돌아보고 시민들의 의견을 향후 프로그램 운영에 반영하기 위해 마련됐다. 지난해 정원의 가치와 즐거움을 알리는 데 중점을 뒀다면, 올해는 시민들이 일상에서 정원문화를 직접 즐기고 주도적으로 참여하는 데 초점을 맞췄다.

이날 정명근 시장은 시민참여단과 만나 활동 과정에서 느낀 점과 개선 의견을 듣고 정원문화 활성화 방안을 논의했다.

참석자들은 정원·식물 관련 교육과 체험, 관리 실습 등 주요 활동 경험을 공유하고 시민이 직접 정원을 가꾸고 소통하는 활동의 중요성에 공감했다. 특히 생활밀착형 프로그램 확대와 지속적인 참여를 위한 운영체계 마련, 시민 눈높이에 맞는 정원문화 콘텐츠 개발 등을 제안했다.

시는 이번 간담회에서 나온 의견을 향후 시민참여단 운영과 보타닉가든 화성 프로그램 기획에 반영해 시민 참여 기회를 확대할 계획이다.

정명근 시장은 "정원문화는 시민이 직접 가꾸고 즐기며 경험을 나눌 때 일상에 깊이 뿌리내릴 수 있다"며 "시민들의 경험과 제안을 바탕으로 누구나 가까이에서 정원문화를 누리고 함께 가꾸는 보타닉가든 화성을 만들어 나가겠다"고 말했다.