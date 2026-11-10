[속보] 구속된 김세의, 이번엔 <소원> 원작자 '유흥업소 종사자 묘사'로 재판 넘겨져

김세의 가로세로연구소 대표가 영화 <소원>의 원작자 소재원 작가에 대한 명예훼손 혐의로 재판에 넘겨졌다.

소재원 작가는 10일 자신의 페이스북에 "김세의가 나에게 저지른 허위 사실 적시 명예훼손죄는 기소가 되어 재판에 넘겨졌다"라고 밝혔다.

그는 "하지만 기쁘지 않았다. 김세의가 아니었다면 내가 국민 남창이라는 더러운 가짜 소문이 나지 않았을 테니까"라며 "진짜 대중이 원하는, 글과 일치하는 작가로 살아가기 위해 지금까지 살아왔지만 이런 나의 모든 것을 김세의가 앗아갔다"라고 주장했다.

그는 "김세의가 방송을 한 지 하루 만에 나는 더러운 국민 남창이 되어 버렸다. 해명을 하고 증거를 아무리 들이밀어도 소용없었다"라며 "가짜인 줄 알면서도 뻔뻔하게 방송을 한 김세의의 거짓을 종교처럼 믿는 이들로 하여금 나의 작가 인생은 한순간에 무너져 내렸다"라고 주장했다.

그는 "무너지고 무너지다 못해 하루에도 수십 번씩 가슴을 쥐어뜯어 피가 철철 흐르고 지금까지 흉터가 자리 잡고 있다는 것을 빌어먹을 김세의는 알고 있을까"라며 "비유가 아니다. 오죽하면 아이들은 아빠의 가슴에 연고를 바르는 일이 익숙하고 당연한 일이었으니까"라고 했다.

그는 "나의 모든 삶이 거짓으로 포장되고 매장당했던 시간들이 지옥보다 더한 고통이었다는 것을 김세의는 모를 것"이라며 "맹세하건대 내 펜이 돈을 향한 적은 결단코 없다. 오직 약자를 대변한다는 대중이 주신 수식을 위해 펜을 사용했을 뿐"이라고 했다.

그는 김세의 대표를 향해 "용서를 구걸하지 마라. 계속 그렇게 뻔뻔하거라"라며 "그래야 나도 더 독하게 너를 위해 기꺼이 똥물로 들어갈 의지를 다질 수 있으니"라고 전했다.

소재원 작가는 지난해 2월 김세의 대표가 자신을 유흥업소 종사자로 묘사하는 취지의 주장을 했다며 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 고소한 바 있다.