경기도, 조직개편안 수정 재입법예고…도민 의견 565건 반영

경기도가 조직개편안 입법예고 과정에서 접수된 도민과 관계기관·단체의 의견 565건을 반영해 수정안을 마련, 10일 재입법예고했다고 밝혔다.

이번 수정안은 이날부터 내일까지 이틀간 의견을 수렴하며, 주요 내용은 사회연대경제와 농수산·축산동물복지, 이민사회 분야의 조직체계 조정이다.

▲경기도청 전경 ⓒ경기도

도는 농수산생명과학국과 축산동물복지국을 각각 유지하면서 두 조직의 지휘체계를 행정2부지사로 일원화하기로 했다. 이를 통해 분야별 전문성을 유지하고 가축전염병 방역과 동물복지 정책 등 공동 대응이 필요한 업무의 협력을 강화할 방침이다.

사회연대경제 분야는 경제산업실 내 경제기획관을 경제사회연대기획관으로 변경하고, 사회연대경제와 공동체지원 기능을 전담하는 부서를 확대해 정책 기획과 조정 기능을 강화한다.

외국인주민 지원을 위해 성평등가족국에는 다문화이민사회과를 신설한다. 다문화가족과 외국인주민의 정착 지원을 총괄하고, 노동·비자 업무는 노동 분야로, 유학생 유치 업무는 미래세대국으로 이관한다.

앞서 추미애 지사는 입법예고 기간 제기된 의견을 충실히 검토하고, 특히 농수산생명과학과 축산동물복지 분야의 독립성을 유지하면서 협력체계를 강화하도록 지시했다.

도는 이번 재입법예고를 통해 추가 의견을 수렴한 뒤 조례 개정안을 경기도의회에 제출할 예정이다. 과 단위 조직개편은 조례 의결 이후 시행규칙 개정을 통해 반영할 계획이다.