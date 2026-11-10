아산시, 원도심 재생·생활환경 개선으로 균형발전 속도

▲전유태 아산시 미래도시관리사업소장이 원도심 활성화를 위한 신규사업을 확대한다고 밝혔다 ⓒ아산시

충남 아산시가 원도심 재생과 생활환경 개선을 통해 신·구도심 균형발전에 속도를 낸다.

전유태 아산시 미래도시관리사업소장은 10일 브리핑을 열고 올해 주요 성과와 향후 추진계획을 발표하며 시민이 체감하는 도시환경 개선과 안전관리 강화에 행정력을 집중하겠다고 밝혔다.

시는 기존 도시재생사업을 바탕으로 원도심 활성화를 위한 신규사업을 확대하고 도시환경관리 체계를 사전예방 중심으로 전환할 방침이다.

우선 지난해 12월 준공한 도고온천 지역혁신플랫폼을 창업공간과 공유주방, 치유정원 등을 갖춘 서부권 지역 활성화 거점으로 운영한다.

온양온천역 지구에는 행정플러스타운과 생활밀착형 입체공원을 조성하고 빈집 정비와 집수리 지원을 추진한다.

지난 7월 국토교통부 공모에 선정된 온양6동 우리동네 살리기 사업에는 2027년부터 2030년까지 90억원을 투입한다. ‘다시온주마을’을 조성해 노후 주거환경과 생활편의시설, 보행환경 등을 개선할 계획이다.

온양5동 용화동 일대는 2028년 신규 도시재생 공모를 목표로 활성화 계획을 마련한다.

도시환경 관리도 강화한다. 8개 부서가 참여하는 ‘깨·깔·산·멋 3.0’을 통해 도로청소와 불법광고물, 노점상, 적치물 등을 종합 정비하고 민원 데이터를 분석해 생활불편 우선 관리지역을 지정할 예정이다.

도로분야에서는 통학·보행 안전과 기후재난 대응에 중점을 둔다.

지난해 이순신초등학교에 이어 올해 8월 이순신고등학교 주변 승하차 공간 개선을 완료했으며, 아산대교 등 교량·육교·터널 160개 시설물에 대한 정기점검과 정밀안전진단을 추진한다.

집중호우와 겨울철 결빙에 대비해 자동차단시스템과 CCTV 모니터링, 염수 분사장치, 보도 열선 등 재난대응 시설도 활용한다.

녹지 공간도 확충한다. 2027년부터 2030년까지 도시숲 5곳을 추가 조성해 총 10곳으로 늘리고 도시 열섬 현상 완화와 시민 녹지 접근성 향상을 도모한다.

곡교천 은행나무길 수변데크길 1.6㎞는 2028년까지 보행 장애물이 없는 열린 관광지로 정비할 계획이다.

전 소장은 “아산은 첨단 제조·수출 거점도시로 성장하며 50만 자족도시를 향해 나아가고 있다”며 “도시 성장이 시민 삶의 질 향상으로 이어지도록 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다”고 말했다.