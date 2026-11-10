안성 녹색장터 화물차 돌진 사고 운전자 첫 공판서 혐의 인정

경기 안성시 공도읍 녹색장터 행사장에서 화물차를 몰고 돌진해 자원봉사자 2명을 숨지게 한 60대 운전자가 첫 재판에서 업무상 과실치사 혐의를 모두 인정했다.

수원지법 평택지원 형사1단독 김대현 판사는 10일 교통사고처리 특례법 위반(치사) 혐의로 구속기소 된 A씨에 대한 첫 공판을 진행했다.

▲수원지법 평택지원 전경.ⓒ프레시안(김재구)

이날 A씨 측 변호인은 공소사실을 모두 인정하고 검찰이 제출한 증거에도 동의한다고 밝혔다.

재판부가 피고인에게 증거 동의 여부를 묻자 A씨는 "네"라고 짧게 답했다.

검찰은 공소사실에서 A씨가 지난 9월 19일 녹색장터 행사장에서 차량을 이동해 주차하는 과정에서 업무상 주의의무를 다하지 않고 가속 페달을 잘못 밟는 과실로 자원봉사자 2명을 숨지게 했다고 밝혔다.

A씨 측은 사고 당시 경위와 관련해 당초 주차 장소에 차량을 세웠다가 인근 행사 관계자의 요청으로 차량을 옮기게 됐다고 설명했다. 이후 지정된 주차 위치로 이동하던 중 차량 오른쪽에 전신주가 있어 이를 피하려다 사고가 발생했다는 취지다.

이날 재판은 사망자 2명에 대한 치사 혐의에 한정해 진행됐다.

사고 당시 다친 행사 관계자 5명에 대한 치상 혐의는 경찰 수사가 아직 마무리되지 않아 송치 여부가 결정되지 않았다.

검찰은 추가 피해자 관련 수사가 마무리되면 공소장 변경 등을 검토하겠다며 재판부에 속행을 요청했다.

A씨는 사고 당시 안성시 소속 기간제 근로자로 근무하며 행사 지원 업무를 맡았던 것으로 알려졌다.

경찰 조사에서는 가속 페달을 제동장치로 착각해 사고를 냈다는 취지로 진술한 바 있다.