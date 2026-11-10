경북도의회, 포항의료원·인재평생교육재단 행감…공공의료·청년 일자리 정책 집중 점검

경상북도의회 행정보건복지위원회가 포항의료원과 경상북도인재평생교육재단을 대상으로 행정사무감사를 실시하고 공공의료 서비스 개선과 청년 일자리 연계 교육 강화 등 주요 현안을 집중 점검했다.

경북도의회 행정보건복지위원회는 지난 9일 포항의료원과 경상북도인재평생교육재단에 대한 행정사무감사를 진행했다. 이날 의원들은 의료기관의 운영 실태와 공공의료 기능을 점검하는 한편, 지역 대학 경쟁력 강화와 청년 정주 여건 개선을 위한 실효성 있는 정책 마련을 주문했다.

포항의료원 감사에서는 마약 중독 치료체계와 의료진 안전, 의료서비스 접근성 등이 주요 쟁점으로 다뤄졌다.

최병준 의원(경주)은 포항의료원이 도내 유일한 마약 중독자 치료보호기관으로 지정돼 있음에도 최근 치료 실적이 사실상 전무한 수준이라고 지적했다. 마약 중독 문제가 심각한 사회문제로 떠오른 만큼 경북도와 정부가 협력해 전문 의료인력과 시설을 확충하고 실질적인 치료·재활체계를 구축해야 한다고 강조했다.

조용진 의원(김천)은 정신건강의학과 의료진의 안전 확보 대책과 청각장애인을 위한 수어 통역 서비스 부족 문제를 지적했다. 공공의료기관으로서 의료 취약계층의 접근성을 높이는 방안을 마련하고, 직군별로 다르게 적용되는 근태 관리 기준도 일원화할 것을 주문했다.

박채아 의원(경산)은 필수보건의료 지역진단조사 결과가 실제 의료원 운영과 정책 수립에 반영돼야 한다고 강조했다. 아울러 도내 의료원 간 회계 처리 기준과 재무제표 작성 방식의 통일성을 확보하고 노인전문요양병원 운영과 회계 관리에도 철저를 기할 것을 당부했다.

마정연 의원(비례)은 포항의료원 이사회가 전원 남성으로 구성된 점을 문제 삼았다. 이사회 구성에서 성별 대표성이 부족하다고 지적하며, 향후 이사 위촉 과정에서 양성평등기본법의 취지를 반영해 성별 균형을 확보할 것을 요구했다.

노성환 의원(고령)은 경북도 산하 3개 의료원의 의약품 공동구매를 통한 예산 절감 성과를 긍정적으로 평가하면서도 공동구매 대상을 의료장비와 소모품까지 확대할 필요가 있다고 제안했다.

의료원 간 협의체를 구성해 운영 경험과 정보를 공유하는 협력체계 구축도 주문했다.

이어 진행된 경상북도인재평생교육재단 감사에서는 청년 취업과 지역 정주, 평생교육의 실효성 문제가 집중적으로 제기됐다.

권백신 부위원장(안동)은 청년들이 겪는 고용 불안정 문제를 지적하며, 평생교육이 단순한 취미·교양 프로그램에 머물러서는 안 된다고 강조했다. 청년들의 취업과 고용 안정에 실질적인 도움이 되는 직무·역량 중심 교육과 지원 방안을 마련할 것을 촉구했다.

특히 권 의원은 교육 기회가 상대적으로 부족한 시니어 계층에 대한 지원 필요성도 제기했다. 고령층의 사회참여와 역량 강화를 위한 교육 프로그램을 확대해 시니어 인재 양성에도 적극 나서야 한다고 주문했다.

이동업 의원(포항)은 도내 대학 졸업생들의 낮은 지역 취업률을 지적하며 지역 산업과 연계한 대학 지원사업을 통해 청년들의 지역 정주율을 높여야 한다고 강조했다. 재단이 단순한 시·군 예산 지원 역할에서 벗어나 평생교육 정책 기획과 프로그램 개발·보급을 주도해야 한다는 의견도 제시했다.

연규식 의원(포항)은 재단의 ESG 경영 선언이 실제 운영에 얼마나 반영되고 있는지 점검하고, 구체적인 성과지표와 검증체계 마련을 요구했다. 또한 재단의 역할에 비해 홍보가 부족하다며 젊은 직원들의 아이디어를 활용한 콘텐츠 제작과 SNS 홍보 강화 방안을 제안했다.

김일수 위원장(구미)은 지방대학 육성 기본계획 연구용역 추진 과정에서 지역 실정을 충분히 반영해야 한다고 강조했다. 이를 위해 도내 연구기관과 학계의 참여를 확대하고 지역 대학과의 현장 중심 소통을 강화할 것을 주문했다.

아울러 대구와 연계해 추진하는 대학 관련 사업도 형식적인 협력에 그치지 않고 실질적인 성과를 낼 수 있도록 사업의 내실을 다져야 한다고 당부했다.

한편 경북도의회 행정보건복지위원회는 10일 경상북도새마을재단과 경북행복재단, 김천의료원을 대상으로 행정사무감사를 이어갈 예정이다.