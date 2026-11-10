안민석 "수원지역 학생들, 2028년부터 새로운 고교 학군 적용"

수원교육지원청·김준혁 국회의원 ‘2026 수원시 교육정책·현안 토크쇼’ 개최



안 교육감 "현장에서 교육공동체 의견 적극 수렴… 내년 상반기에 합리적 학군 조정안 완성" 약속

▲10일 경기도교육청 남부청사에서 ‘2026 수원시 교육정책·현안 토크쇼’가 진행 중인 모습. ⓒ프레시안(전승표)

경기도교육청이 오는 2028년부터 수원지역에 새로운 고등학교 학군을 적용할 계획이다.

10일 오후 경기도교육청 남부청사에서는 수원교육지원청과 더불어민주당 김준혁(경기 수원정) 국회의원이 공동으로 개최한 ‘2026 수원시 교육정책·현안 토크쇼’가 열렸다.

안민석 경기도교육감과 김혜리 수원교육지원청 교육장 및 교육청 관계자들을 비롯해 김준혁 의원과 최종현·채명기 경기도의원, 사정희·서지연·서형미·윤일영 수원특례시의원 등 지역 정치인 및 학생과 학부모 등 150여 명이 참석한 가운데 ‘우리 아이들의 일상이 교육이 되는 도시’를 주제로 열린 이날 행사는 수원지역의 교육현안을 진단하고, 교육당국과 지역사회의 협력을 강화하기 위한 자리다.

이 자리에서 김혜리 교육장은 ‘전통과 미래의 어울림, 새로운 수원교육’을 주제로 △자율과 책임으로 역량을 키우는 교육 △협력과 균형으로 꿈을 펼치는 교육 △학교중심의 공교육 활대를 지원하는 행정 △맞춤형 학습으로 배움을 확장하는 교육 등 수원교육이 지향하는 4대 핵심 정책 방향을 설명했다.

특히 안 교육감과 김 의원은 직접 학부모들과 학생 및 교사들의 질문에 직접 답변하며 수원교육의 변화와 발전을 위한 방안을 적극적으로 찾았다.

▲수원시 고등학교 구역별 현황. ⓒ수원교육지원청

이 가운데 참석자들이 가장 주목한 내용은 ‘고등학교 학군 조정’ 문제였다.

고교 평준화지역인 수원은 현재 총 45개 고등학교 가운데 특성화고등학교 등 14개 교를 제외한 31개 일반계 고등학교가 1구역(북부·13개 교)와 2구역(남부·18개 교) 등 2개 학군으로 나뉘어 운영되고 있다.

그러나 ‘선(先) 복수 지원, 후(後) 추첨’ 방식으로 학생 배정이 이뤄지는 과정에서 통학거리 및 안전 문제 등이 불거지면서 10여 년째 개선이 요구되고 있는 상황이다.

실제 학생들이 진학을 희망하는 5개 학교를 무작위로 돌려 학생 정원의 50%를 배정하는 1단계 ‘학군 내 배정’과 1단계에서 탈락한 학생들 대상으로 학군 내 모든 고등학교를 1지망부터 끝지망까지 선택한 뒤 추첨을 통해 배정하는 2단계 ‘구역 내 배정’으로 인해 원거리 배정이 불가피해 매년 학생들이 장시간 통학으로 인해 학습권을 침해받는다는 지적이 이어지고 있는 실정이다.

이에 따라 도교육청은 그동안 수 차례에 걸쳐 학군조정을 시도했지만, 도출된 조정안마다 특정 지역의 학생들이 동일한 피해를 겪을 수 밖에 없는 상황이 반복해 나타나면서 실제적인 학군조정을 완성할 수 없었다.

▲안민석 경기도교육감이 10일 열린 ‘2026 수원시 교육정책·현안 토크쇼’에서 참석자들의 질문에 답변하고 있다. ⓒ프레시안(전승표)

이 같은 사정에도 안 교육감은 이날 ‘광교지역은 과밀학군 지역임에도 지속적인 학령인구의 감소와 통학 여건의 어려움으로 인해 해마다 학생 및 학급 수가 줄어들고 있는 실정으로, 학급 감소에 따른 교원 감축도 이뤄지면서 정상적인 교육과정 운영에 어려움이 크다’고 토로하며 안정적인 교육환경을 위한 선제적인 지원 방안을 요청하는 학부모의 질문에 ‘고교 학군 조정’을 대안으로 제시했다.

안 교육감은 "현재 광교지역의 학생이 약 10㎞ 떨어진 학교를 다니고 있는 사실은 매우 불합리 하다"며 "수원지역의 학군 조정 문제는 지난달 14일 열린 국정감사에서 김준혁 의원께서 대안을 요구하신 바 있는 만큼, 수원교육지원청을 통해 합리적으로 개선하겠다"고 말했다.

현재 수원교육지원청은 권선·영통·장안·팔달구 등 4개 구를 기준으로 학군을 조정하기 위해 각 구별 학부모 간담회 및 공청회 개최 및 연구용역을 진행하는 등 내년 2월까지 현장의 의견을 수렴한 뒤 내년 상반기까지 조정안을 마련할 계획이다.

이는 매년 하반기의 학생 배치가 이뤄지는 만큼, 상반기 중 새로운 조정안을 발표해 현장의 혼란을 최소화 하기 위한 것이다.

▲경기도교육청이 오는 2028년부터 수원지역에 새로운 고등학교 학군을 적용할 계획이다. ⓒ프레시안(전승표)

이에 대해 안 교육감은 "계획이 두루뭉실해선 안된다"라며 "새롭게 조정된 학군이 2028년 신입생부터 적용되는 만큼, 수원교육지원청은 현장에서 교육공동체의 의견을 최대한 수렴해 대안을 찾아 달라"고 당부했다.

한편, 이날 행사에서는 △학교시설 개방 △청소년 쉼터 및 활동 공간 마련 △진로·진학 상담 활성화 △학부모 지원 확대 등에 대한 질문과 답변도 이뤄졌다.

안 교육감은 "수원은 ‘아이들과 노약자를 잘 보살펴야 한다’는 정조대왕의 정신을 이어받은 도시"라며 "수원의 모든 교육공동체들이 정조대왕의 정신을 바탕으로 경기도와 대한민국을 넘어 세계 최고의 교육도시로 발돋움 할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 전했다.