안동시, 세계역사도시회의서 ‘하회별신굿탈놀이’ 전승 가치 알렸다

안동시가 일본에서 열린 세계역사도시회의에서 하회별신굿탈놀이의 보존과 전승 사례를 소개하며 세계 각국 역사도시들과 문화유산의 지속 가능한 활용 방안을 공유했다.

안동시는 10일 일본 효고현 히메지시에서 열린 ‘제20회 세계역사도시회의’ 라운드테이블에 참가해 하회별신굿탈놀이를 중심으로 무형문화유산의 보존과 전승을 위한 지역사회의 노력과 성과를 발표했다.

이번 회의는 10일부터 12일까지 ‘지속가능하고 회복력 있는 미래를 위한 문화유산의 보존과 활용’을 주제로 진행된다. 세계 각국의 역사도시 관계자들이 참석해 문화유산을 미래세대에 온전히 물려주기 위한 정책과 도시 간 협력 방안을 논의하는 국제 교류의 장이다.

안동시는 일본 교토시, 나라시와 함께 ‘문화유산 보존을 위한 지속 가능한 미래의 공동 창조’를 주제로 한 라운드테이블에 참여해 전통문화의 보존과 활용 경험을 소개했다.

발표자로 나선 유정재 안동시 자치행정과장은 하회별신굿탈놀이를 사례로 들며 무형문화유산의 가치는 단순히 전통을 보존하는 데 있는 것이 아니라 이를 이어가는 사람과 공동체의 삶 속에서 지속된다는 점을 강조했다.

특히 문화유산의 지속 가능한 전승을 위해서는 전승자가 축적해 온 지식과 경험을 다음 세대에 전달하고, 지역 주민들이 전승 과정에 직접 참여할 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요하다고 설명했다.

이어 하회별신굿탈놀이의 전승 활동과 교육 프로그램, 공연과 축제를 통한 국내외 문화교류 사례를 소개하며 전통문화가 과거의 유산에 머무르지 않고 현대사회에서도 살아 있는 문화로 이어질 수 있는 가능성을 제시했다.

산불 등 각종 재난으로부터 문화유산과 지역공동체를 보호하기 위한 국제협력의 필요성도 언급됐다. 문화재 자체의 물리적 보존뿐 아니라 전승 활동을 이어갈 수 있는 인적·사회적 기반을 함께 지켜야 한다는 것이다.

안동시는 지난 2004년 세계역사도시연맹에 가입한 이후 회원도시들과 꾸준히 교류해 왔다. 특히 2022년에는 ‘제18회 세계역사도시회의’를 직접 개최하며 세계 역사도시 간 문화유산 보존과 활용을 위한 협력 기반을 확대했다.

시는 이번 회의가 하회별신굿탈놀이를 비롯한 안동의 문화유산 전승 경험을 국제사회에 알리고, 공동체 중심의 문화유산 보존 방식을 세계 역사도시들과 공유하는 계기가 됐다고 평가했다.

유정재 자치행정과장은 “문화유산을 지키는 힘은 이를 삶 속에서 이어가는 사람과 공동체에 있다”며 “이번 회의에서 공유한 각 도시의 경험을 바탕으로 문화유산의 보존과 전승을 위한 국제협력을 강화하고, 미래세대가 일상 속에서 전통문화를 배우고 이어갈 수 있는 기반을 넓혀 나가겠다”고 말했다.

한편 세계역사도시연맹은 역사도시 간 상호 이해와 협력을 증진하기 위해 1994년 일본 교토시에서 설립된 국제도시 네트워크다. 회원도시들은 세계역사도시회의를 통해 문화유산 보존과 지속 가능한 도시 발전 등 공동 현안에 대한 경험과 정책을 공유하고 있다.