의성군, 자율주행 마늘 파종 기술 선보여 … 노지 스마트농업 기계화 속도

경북 의성군이 자율주행 기술을 활용한 마늘 기계화 일괄 파종 시스템을 선보이며 노지 스마트농업 확산과 농촌 노동력 부족 문제 해결에 나섰다.

의성군은 10일 봉양면 분토리 실증단지에서 ‘의성 노지 스마트농업 마늘 기계화 파종연시회’를 개최하고, 자율주행 기반의 마늘 파종 기술과 재배 전 과정에 적용할 수 있는 다양한 농기계를 공개했다.

이날 행사에는 농림축산식품부와 경상북도 등 관계기관 담당자와 농업 전문가, 지역 농업인 등 70여 명이 참석해 노지 스마트농업의 기계화 성과를 살펴보고 현장 적용 가능성을 확인했다.

행사는 경북대학교 하유신 교수의 ‘노지 스마트농업 기계화 성과와 현장 적용’에 대한 설명을 시작으로 자율주행 마늘 파종 시연과 농기계 전시·설명 순으로 진행됐다.

특히 농기계 전문기업들이 직접 참여해 트랙터형 마늘 파종기를 이용한 두둑 성형부터 파종, 농약 살포, 비닐 피복까지 이어지는 일괄 기계화 작업을 시연해 참석자들의 관심을 모았다.

기존에는 마늘 재배 과정에서 여러 작업을 개별적으로 진행해야 해 많은 노동력과 시간이 필요했지만, 이번에 선보인 기술은 주요 파종 공정을 기계화해 작업 부담을 줄이고 영농 효율을 높이는 데 초점을 맞췄다.

현장에서는 농업인들이 기종별 작업 방식과 특성을 직접 살펴보고 비교할 수 있도록 시연이 진행됐다. 자율주행 기술과 기계화 장비가 실제 영농 현장에서 얼마나 효율적으로 활용될 수 있는지 확인하는 자리도 마련됐다.

이와 함께 자율주행장치 2종을 비롯해 승용관리기, 비료살포기, 줄기절단기, 마늘수확기 등 모두 27종의 농기계가 전시됐다. 참석자들은 파종뿐 아니라 재배 관리와 수확에 이르는 마늘 생산 전 과정의 기계화 가능성을 살펴봤다.

의성군은 이번 연시회를 통해 확인한 기술의 현장 활용 가능성을 바탕으로 농업인의 노동 부담을 줄이고 생산성을 높이는 스마트농업 확산에 힘쓸 방침이다.

특히 농촌 고령화와 인력 부족으로 어려움을 겪는 마늘 재배 농가에 기계화 기술이 확대 보급될 경우 안정적인 생산 기반을 마련하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

최유철 의성군수는 “이번 연시회는 의성마늘의 기계화를 앞당기기 위해 자율주행과 기계화 기술의 현장 활용을 직접 확인하는 자리였다”며 “앞으로도 농업인의 노동 부담을 줄이고 생산성을 높일 수 있도록 전 과정 기계화를 통한 스마트농업 기술 확산에 힘쓰겠다”고 밝혔다.