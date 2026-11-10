한동대, 글로컬대학사업 3년 성과 공유…포항 지역상생 성과 가시화

원도심 재생 '다시, 육거리' 확대…시민 300여명 참석해 포항 미래 발전 방향 모색

한동대학교가 글로컬대학사업 추진 3년간의 성과를 포항시민과 공유하고 지역산업 혁신과 청년 정주, 원도심 활성화를 위한 협력 강화에 나섰다.

한동대는 10일 포항 라한호텔에서 '2026년 3차년도 글로컬대학사업 성과공유회'를 개최했다.

이날 행사에는 박성진 한동대 총장과 박용선 포항시장을 비롯해 시의회 관계자, 지역주민, 기업 및 유관기관 관계자 등 300여 명이 참석했다.

한동대는 지난 3년간 글로컬대학사업을 통해 AI·이차전지 등 미래산업 인재 881명을 양성하고, 국내 대학 최초로 엔비디아(NVIDIA) DGX B200을 도입하는 등 지역의 AI 연구·산업 기반을 확충했다고 밝혔다.

포항 AI이노베이션센터 1단계 구축과 피지컬 AI 전용 스튜디오 조성도 마쳤으며, 지역기업 재직자와 엔지니어를 대상으로 60시간 전문교육 과정을 운영하는 등 산학협력도 확대했다.

지역경제 환류 성과도 제시됐다. 글로컬대학사업 국비·도비 집행액 238억 8천700만 원 가운데 85억 200만 원(35.6%)이 지역 업체 거래와 인력 고용 등을 통해 포항경제에 돌아갔다. 기업 26곳 유치와 스타트업 51개사 육성을 통해 119개의 일자리를 창출했으며, 한동대 졸업생의 경북지역 정주율은 2024년 15.8%에서 2025년 20.1%로 상승했다.

지역 청년의 정착을 돕는 교육 연계도 추진하고 있다. 특성화고 졸업생이 지역 전문대학을 거쳐 한동대에 편입한 뒤 지역 기업에 취업하도록 지원하는 '3+2+2' 교육과정을 시작했다. 이와 함께 외국인 주민 원스톱 생활지원 1천250회, 지역아동센터 39곳 대상 찾아가는 교육 등 지역사회 밀착형 사업도 성과로 소개됐다.

원도심 활성화 사업인 '다시, 육거리 RE 2.0'도 대표적인 지역상생 사례로 주목받았다. 지난해 빈 점포 22곳에서 시민 4천여 명이 참여한 데 이어 올해는 시민과 상인이 함께하는 프로젝트로 확대됐다. 포항 중앙상가 일대 빈 점포 21곳에서 시민 66개 팀이 전시와 체험, 공연 등을 선보이며 원도심에 활력을 불어넣고 있다.

이날 행사에서는 환동해글로벌추진위원회 위촉식과 시민 정책토론회도 열려 대학과 지자체, 시민사회가 함께 포항의 발전 방향과 협력 과제를 논의했다. 이어진 'WISE TOWN 세션'에서는 국내외 전문가들이 글로벌 도시 발전 비전과 해외 스마트도시 사례를 공유하며 포항의 미래 성장 전략을 모색했다.

박성진 총장은 "지난 3년은 포항시와 시민, 지역기업, 협력 대학과 함께 지역을 위한 약속을 실행해 온 시간이었다"며 "피지컬 AI와 AI 가속기센터를 중심으로 포항 산업의 새로운 성장 동력을 키우고 성과가 지역에 더 많이 돌아가도록 하겠다"고 말했다.

한동대는 앞으로 AI 기술과 교육 역량을 지역산업 혁신으로 연결하고, 원도심 재생과 글로벌 도시 발전을 아우르는 지역상생 모델을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.