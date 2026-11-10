안성시의회, 고삼 어업계와 간담회…반도체 방류수 갈등 해법 논의

경기 안성시의회가 SK하이닉스 용인 반도체클러스터의 처리수 방류 계획을 둘러싸고 갈등을 겪고 있는 고삼새마을어업계의 의견을 듣고 해결 방안을 논의했다.

시의회는 10일 의회 소통회의실에서 반인숙 의장과 고삼새마을어업계 유성재 회장 등 관계자들이 참석한 가운데 간담회를 개최했다.

▲안성시의회가 SK하이닉스 용인 반도체클러스터의 처리수 방류 계획으로 인해 생계에 어려움을 겪고 있는 고삼면 어업계의 고충과 관련한 간담회를 진행하고 있다. ⓒ안성시의회

이번 간담회는 반도체클러스터 처리수 방류 계획으로 어업 활동에 어려움을 겪고 있는 어업계의 고충을 듣고 장기간 이어진 보상 갈등의 해결 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 어업계 관계자들은 고삼저수지로 처리수가 유입되는 데 반대한다는 입장을 재확인하면서, 갈등이 장기화하고 어업 활동이 중단되면서 생계에 상당한 어려움을 겪고 있다고 호소했다.

특히 어업권 폐지와 영업 제한, 수변 개발에 따른 어업 활동의 불확실성 등을 언급하며, 향후 방류가 중단되더라도 과거와 같은 영업 환경을 회복하기는 쉽지 않다고 주장했다.

보상 문제와 관련한 소송이 장기화하면서 경제적 부담도 커지고 있다며 실질적인 대책 마련을 요구했다.

참석 의원들은 어업계의 어려움에 공감하며 갈등 해소를 위해 안성시와 어업계 간 직접적인 소통과 협의가 필요하다는 의견을 제시했다.

반인숙 의장은 "안성시의회는 고삼저수지 방류수 유입에 대해 원천적으로 반대하는 입장을 견지하고 있다"며 "어업계가 처한 어려움을 충분히 고려한 실효성 있는 대책이 마련될 수 있도록 의회 차원의 소통 창구를 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.