경기도, 김장용 식재료 제조·가공업체 155곳 집중 점검

경기도가 본격적인 김장철을 앞두고 도내 김장용 식재료 제조·가공업체에 대한 집중 점검에 나선다.

도는 오는 16일부터 20일까지 5일간 도내 31개 시군과 함께 김장용 식재료를 취급하는 식품제조·가공업체 및 즉석판매제조·가공업체 약 155곳을 대상으로 위생 점검을 실시한다고 11일 밝혔다.

▲경기도청 ⓒ경기도

점검 대상은 김칫속, 절임배추, 고춧가루, 젓갈류, 향신료가공품 등 김장용 식재료를 제조·판매하는 업체다. 이와 함께 김장철 다소비 가공식품과 농·수산물 31건을 수거해 안전성 검사도 진행할 예정이다.

이번 점검은 김장철을 맞아 식재료 수요가 급증하고 제조업체의 생산량이 늘면서 위생관리가 소홀해질 가능성에 대비하기 위해 마련됐다. 본격적인 김장이 시작되기 전 식재료 제조·유통 과정의 위생 상태를 선제적으로 확인해 안전한 식품 공급 기반을 마련한다는 취지다.

주요 점검사항은 △부패·변질된 배추·고추·마늘 등 원료 사용 여부 △원료보관실과 세척실, 제조가공실 및 기계·기구류의 청결 관리 여부 △생산·작업 및 원료 수불 관련 법적 서류 작성 여부 △지하수 수질검사 실시 여부 등이다.

아울러 도는 공무원을 사칭한 사기 피해를 예방하기 위한 주의사항도 안내했다. 영업자는 점검자의 식품위생감시원 또는 소비자식품위생감시원증을 반드시 확인하고, 점검 여부가 의심스러울 경우 해당 시군 콜센터를 통해 위생관리부서에 확인해야 한다.

정연표 도 식품안전과장은 “도민이 안심하고 김장 재료를 구입할 수 있도록 철저히 점검하겠다”며 “가정에서도 표시가 없거나 의심스러운 제품은 구입하지 말고, 김장 전후 손 씻기와 조리도구 세척·소독 등 식중독 예방수칙을 실천해 주시길 당부드린다”고 말했다.