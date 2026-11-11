경기도, '2026 경기과학문화페스타' 14일 개최…도민 참여형 과학축제

경기도가 도민들이 과학기술을 쉽고 친숙하게 체험할 수 있는 과학문화 축제를 개최한다.

도는 오는 14일 수원시 차세대융합기술연구원(광교테크노밸리)에서 ‘2026 경기과학문화페스타’를 개최한다고 11일 밝혔다.

▲‘2026 경기과학문화페스타’ 포스터 ⓒ경기도

경기도가 주최하고 차세대융합기술연구원이 주관하는 이번 행사는 올해로 세 번째다. 과학기술의 성과와 가치를 도민이 직접 체감하고, 과학문화를 일상에서 즐길 수 있도록 마련됐다.

올해 행사는 단순한 과학지식 전달에서 벗어나 누구나 과학을 친숙하게 접할 수 있는 참여형 축제로 운영된다. 이를 통해 과학기술에 대한 도민의 관심과 이해를 높인다는 계획이다.

행사장은 야외 전시·체험 공간과 실내 도전 공간 및 무대로 구성된다.

야외에는 인공지능(AI), 에너지, 기후, 환경, 자원순환 등 다양한 과학기술과 미래사회를 주제로 한 4개 테마 공간이 마련된다. ‘넥스트랩(NEXT LAB)’, ‘모션랩(MOTION LAB)’, ‘아트랩(ART LAB)’, ‘원더랩(WONDER LAB)’ 등에서 다양한 전시와 체험 프로그램을 선보인다.

실내에서는 과학적 문제 해결과 탐구 활동을 경험할 수 있는 ‘미션랩(MISSION LAB)’과 강연·대화·공연을 통해 과학문화를 소통하는 ‘라이브랩(LIVE LAB)’이 운영된다.

행사는 온라인 사전 등록 또는 현장 등록을 통해 누구나 무료로 참여할 수 있다. 자세한 행사 내용과 참가 신청은 경기과학문화페스타 누리집과 차세대융합기술연구원 누리집에서 확인할 수 있다.

배영상 도 디지털혁신과장은 “과학기술은 더 이상 전문가만의 영역이 아닌 우리의 일상과 미래를 바꾸는 중요한 요소”라며 “이번 행사가 도민들이 과학을 즐겁고 친숙한 문화로 받아들이는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

이어 “앞으로도 도민 누구나 과학기술을 경험하고 소통할 수 있는 다양한 과학문화 프로그램을 확대해 나가겠다”고 덧붙였다.

한편 이번 행사는 과학기술진흥기금과 복권기금, 경기도 재원을 지원받아 추진하는 ‘지역과학문화 역량강화 사업’의 일환으로 진행된다.