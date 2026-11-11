경기도공익활동지원센터, 17일 기업·공익단체 협력의 장 마련

경기도공익활동지원센터가 기업과 공익단체의 협력 성과를 공유하고 새로운 공익협력 기회를 모색하는 자리를 마련한다.

도 공익활동지원센터는 오는 17일 오후 2시 수원 경기예술인의집 다목적홀에서 ‘2026년 1기업-1단체 공익협력사업 오픈파트너스데이’를 개최한다고 11일 밝혔다.

▲‘2026년 1기업-1단체 공익협력사업 오픈파트너스데이’ 포스터 ⓒ경기도

‘1기업-1단체 공익파트너십 협력사업’은 기업이 보유한 자원과 공익단체의 전문성을 연결해 기후환경, 자원순환, 돌봄, 다문화·이주민 등 지역사회 문제 해결을 지원하는 사업이다.

2023년 경기북부에서 시작된 이 사업은 올해 경기도 전역으로 확대됐으며, 현재 빙그레와 카카오 등 18개 기업과 10개 공익단체가 참여하고 있다.

이번 행사에서는 기업과 공익단체의 지속 가능한 협력 방안을 주제로 전문가 강연과 협력사례 발표가 진행된다. 김경하 진저티프로젝트 이사와 이인우 경기도경제과학진흥원 ESG지원팀장이 강연자로 나서 기업과 공익단체 간 협력의 방향을 제시한다.

이어 사업에 2~3년간 참여한 5개 공익단체가 그동안의 협력 경험과 주요 성과를 공유한다. 참여자들이 관심 분야별로 모여 지역사회 문제 해결을 위한 협력 방안을 논의하는 ‘만남의 광장’도 마련된다.

센터는 이번 행사를 통해 기업과 공익단체 간 네트워크를 확대하고, 지역사회 문제 해결을 위한 실질적인 협력 기반을 강화할 계획이다.

유명화 경기도공익활동지원센터장은 “이번 행사는 기업과 공익단체가 그동안의 협력 경험을 공유하고 새로운 협력 파트너를 만나는 자리”라며 “행사에서 이뤄진 만남과 논의가 지역문제를 함께 해결하는 실질적인 공익활동으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.