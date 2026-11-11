화성특례시, 첫 시립요양원 ‘실버드림센터’ 입소자 모집

화성특례시가 지역 어르신을 위한 첫 공공 노인요양시설인 ‘시립화성 실버드림센터’의 입소자를 모집한다.

화성시는 만세구 향남읍 하길리에 건립 중인 시립화성 실버드림센터의 입소 신청을 접수한다고 11일 밝혔다.

▲시립 화성 실버드림센터 건축 현장 ⓒ화성특례시

센터는 지하 1층부터 지상 3층까지 연면적 6601㎡ 규모로 조성되며, 일반실 92명과 치매전담실 18명 등 총 110명을 수용할 수 있다. 2024년 12월 착공해 올해 준공을 앞두고 있으며, 총사업비 374억1800만 원이 투입됐다.

시설에는 치매전담실과 침실, 물리치료실, 프로그램실, 식당, 구강보건실 등이 들어선다. 침실은 4인실 중심으로 구성하고 공동시설을 갖춰 8~14명이 하나의 생활 단위로 생활할 수 있도록 설계했다.

입소자 모집은 우선모집 20%, 일반모집 80%로 나눠 진행하며, 자격과 선정기준을 충족하고 제출서류에 문제가 없는 신청자를 대상으로 선착순 선정한다.

우선모집 대상은 국민기초생활보장 생계·의료급여 수급자와 국가보훈대상자다. 신청은 오는 23일 오전 9시부터 29일 오후 6시까지 가능하며, 모집 인원이 정해진 한도에 도달하면 조기 마감된다.

일반모집은 오는 30일 오전 9시부터 다음 달 20일 오후 6시까지 진행한다. 우선모집 신청자를 포함한 전체 신청 인원이 입소 정원의 3배인 330명에 도달하면 접수 기간과 관계없이 마감한다. 우선모집 기간에 신청하지 못한 대상자도 일반모집에 신청할 수 있다.

신청 자격은 신청일 기준 화성시에 주민등록을 두고 1년 이상 거주한 사람으로, 장기요양인정서에 ‘시설급여’, 개인별장기요양이용계획서의 수급자 희망급여에 ‘노인요양시설’이 각각 기재돼 있어야 한다.

입소 신청은 시립화성 실버드림센터 임시 홈페이지에서 할 수 있다. 온라인 신청이 어려운 어르신과 보호자를 위해 향남복합문화센터 2층 프로그램실에서 접수 대행 서비스도 운영한다. 대행 접수는 오는 23일과 30일 각각 오후 2시부터 5시까지 진행된다.

입소는 일반실의 경우 내년 1월부터 순차적으로 시작하며, 치매전담실은 2월 중 시작할 예정이다. 개인별 입소 일정은 별도로 안내한다.

신현주 시 돌봄복지국장은 “시립화성 실버드림센터 개원으로 지역 내 공공 노인복지 인프라가 한층 강화될 것으로 기대한다”며 “어르신과 가족들이 안심하고 믿고 맡길 수 있는 요양시설이 되도록 개원 준비에 만전을 기하겠다”고 말했다.