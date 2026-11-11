고령군, 황금빛 은행나무숲으로 관광객 부르고 골목상권 살린다

▲고령다산 은행나무숲 풍경ⓒ고령군

경북 고령군이 가을 관광객 유치와 골목상권 활성화를 두 축으로 지역경제에 활력을 불어넣는다. 아름다운 자연경관을 활용한 체류형 관광행사를 마련하는 한편, 소규모 상가 밀집지역을 골목형상점가로 지정해 소상공인들이 정부와 지자체의 각종 지원을 받을 수 있는 기반을 확대하고 있다.

이는 관광객을 지역으로 끌어들이는 데서 나아가 방문객의 소비가 지역 상권으로 이어지는 경제구조를 만드는 것이 핵심이다.

고령군은 오는 14~15일과 21~22일 총 4일간 고령다산 은행나무숲 일원에서 '2026 고령다산 은행나무숲 가을 나들이' 행사를 개최한다.

'For Rest, For you'를 주제로 열리는 이번 행사는 황금빛 은행나무가 어우러진 가을 풍경을 배경으로 공연과 체험, 먹거리 등 다양한 프로그램을 마련해 방문객들에게 자연 속 휴식과 문화체험 기회를 제공한다.

행사장에는 은행나무숲의 자연을 배우는 숲 체험학교와 책을 읽으며 여유를 즐길 수 있는 숲 속 도서관이 운영된다. 은행나무 자개키링과 밀랍초 만들기 등 11종의 DIY 체험 프로그램과, 지역 주민이 참여하는 먹거리 부스, 고령 특산물을 판매하는 플리마켓도 운영해 관광객들이 지역의 특색과 먹거리를 함께 경험할 수 있도록 했다.

공연 프로그램으로는 감성 버스킹을 비롯해 마술·벌룬 공연, 보이는 라디오, 황금빛 숲 속 가을 운동회 등 가족 단위 방문객부터 연인과 친구까지 함께 즐길 수 있는 콘텐츠가 준비된다.

특히 첫날인 11월 14일에는 KBS 대구방송총국과 함께 특별 음악 프로그램 촬영을 진행하며, 촬영분은 11월 29일 밤 11시 10분 KBS 1TV '이현우의 체크인콘서트'를 통해 전국에 방송될 예정이다.

아울러 은행나무숲 곳곳에는 대형 게이트와 골든로드 등 '숲색노랑'을 주제로 한 포토존을 조성하고, 무료 인생사진 촬영과 SNS 방문 인증 이벤트도 운영한다.

이번 행사는 단순한 가을 경관 관람을 넘어 체험과 공연, 지역 먹거리를 결합한 체류형 관광 콘텐츠를 지향한다는 점에서 의미가 있다. 다만 관광객 유치가 실제 지역경제 활성화로 이어지려면 행사장 방문에 그치지 않고 주변 상권과 지역 상점 이용으로 소비를 연결하는 전략도 중요하다.

고령군이 최근 골목형상점가 2곳을 신규 지정한 것도 이러한 지역경제 활성화 정책의 연장선에 있다.

군은 운수면 봉평리 일원의 '운수대통 골목형상점가'와 대가야읍 연조리·쾌빈리 일원의 '대가야우륵로 골목형상점가'를 신규 지정했다.

골목형상점가는 일정 면적 안에 소상공인 점포가 밀집한 지역을 지정해 전통시장에 준하는 정책 지원을 받을 수 있도록 하는 제도다.

지정된 상권은 정부와 지방자치단체의 각종 지원사업에 참여할 수 있으며, 온누리상품권 가맹점 등록도 가능해진다. 이를 통해 소비자의 이용 편의를 높이고 소상공인의 매출 증대와 골목상권 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 기대된다.

이번 지정은 기존 전통시장 중심의 지원 범위를 소규모 상가 밀집지역까지 확대했다는 점에서 주목된다. 그동안 정책 지원의 사각지대에 놓였던 지역 소상공인들이 제도적 지원을 받을 수 있는 기반이 마련됐기 때문이다.

특히 고령군은 상반기 대가야 자율상권구역 지정에 이어 이번 골목형상점가 2곳을 추가 지정하면서 지역별 특성을 반영한 상권 육성 정책을 확대하고 있다.

군 관계자는 "상반기 대가야 자율상권구역 지정에 이은 이번 골목형상점가 지정은 그간 정책지원의 사각지대에 놓여 있던 소상인 밀집지역이 체계적인 지원을 받을 수 있는 기반을 마련한다는 데 의미가 크다"며, "앞으로도 지역 상인들과 지속적으로 소통하며 골목상권의 경쟁력을 높이고 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이번 관광행사와 상권 지정은 서로 다른 사업이지만 지역경제 활성화라는 공통된 목표를 갖고 있다. 관광 콘텐츠를 통해 외부 방문객을 유치하고, 골목형상점가 제도를 통해 지역 소상공인의 경쟁력을 높이는 방식이다.

앞으로의 과제는 관광객 유입을 지역 상권의 실질적인 매출로 연결하고, 골목형상점가 지정이 일회성 제도적 혜택에 그치지 않도록 상인들의 자생력을 높이는 것이다.

고령군이 추진하는 가을 관광과 골목상권 육성 정책이 지역 소비 확대와 소상공인 소득 증대로 이어지는 선순환 구조를 만들어낼 수 있을지 주목된다.