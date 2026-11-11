대구 여행 중 35주 임신부에 갑작스러운 출혈...경북대병원, 75분 만에 응급 분만

▲경북대 병원 응급실 입원 장면ⓒ경북대 병원

대구를 여행하던 인천 거주 임신부가 갑작스러운 복통과 대량 출혈로 위급한 상황에 놓였지만, 경북대학교병원의 신속한 응급의료 대응으로 산모와 아기 모두 건강을 회복했다.

특히 응급실 도착부터 수술 시작까지 69분, 출산까지 75분이 소요되면서 고위험 산모의 응급 분만에서 신속한 진단과 의료진 간 협력의 중요성을 보여준 사례로 주목된다.

11일 경북대병원에 따르면 임신 35주였던 산모는 대구 여행 중 숙소에서 갑작스러운 복통과 다량의 출혈을 겪어, 산모는 당일 오후 8시 40분께 119구급대를 통해 경북대병원 응급실로 이송됐다.

산부인과 장원규 교수는 오후 9시 28분 응급실에 도착한 산모를 진료한 뒤 태반조기박리로 진단하고 응급 제왕절개를 결정했다.

수술은 오후 10시 37분 시작됐으며, 불과 6분 뒤인 오후 10시 43분 건강한 남아가 2.3kg으로 태어났다.

응급실 도착부터 수술 시작까지 69분, 출산까지는 총 75분이 걸렸다.

이번 사례에서 특히 주목되는 것은 태반조기박리라는 산과적 응급질환에 대한 신속한 대응이다.

태반조기박리는 태아가 태어나기 전에 태반이 자궁벽에서 조기에 분리되는 질환으로, 산모에게 심각한 출혈을 일으킬 수 있으며 태아에게는 산소 공급 부족으로 인한 저산소증과 생명 위협으로 이어질 수 있다.

일반적인 출산 과정과 달리 산모와 태아 모두에게 긴급한 위험이 발생할 수 있어 신속한 진단과 분만 결정, 산부인과와 신생아 진료팀의 협력이 무엇보다 중요하다.

위기를 넘긴 아기에게 또 다른 고비가 찾아왔다. 임신 35주에 태어난 미숙아인 아기는 출생 직후 호흡이 불안정해 신생아중환자실에 입원했다.

소아청소년과 이은주 교수 진료팀은 호흡보조 치료와 집중적인 신생아 관리를 시행했다. 의료진의 치료와 관찰 속에 아기의 호흡과 수유 능력은 점차 호전됐으며, 퇴원 당시에는 젖병 수유가 가능할 정도로 회복했다.

출생 당시 2.3kg이었던 체중도 퇴원 시 2.8kg으로 증가했다.

산모는 10월 20일 건강하게 퇴원했으며, 아기도 치료와 회복 과정을 거쳐 지난 5일 안정된 상태로 퇴원했다.

이번 사례는 지역을 방문한 타지역 산모가 응급상황에 처했을 때 신속하게 환자를 수용하고, 응급 분만부터 미숙아 집중치료까지 연속적인 의료서비스를 제공했다는 점에서 의미가 있다.

특히 고위험 산모의 응급 분만은 산부인과 진료만으로 끝나는 것이 아니라 출생 직후 신생아의 상태에 따라 소아청소년과와 신생아중환자실의 즉각적인 대응이 함께 이뤄져야 한다.

경북대병원은 이번 사례를 통해 산모의 거주 지역과 관계없이 응급 산모에게 필요한 의료서비스를 제공하고, 분만 이후 신생아 치료까지 연계하는 응급의료 역량을 보여줬다.

지역 간 의료 접근성 격차와 응급 분만 인프라 확보가 중요한 사회적 과제로 떠오른 가운데, 이번 사례는 응급상황에서 병원 간 진료 연계와 전문 의료진의 협력체계가 얼마나 중요한지를 보여준다.

한 생명을 지키기 위한 신속한 판단과 분만, 출생 이후 이어진 집중치료가 산모와 아기의 건강한 퇴원으로 이어지면서 지역을 넘어선 응급의료체계의 역할을 다시 한번 확인시켰다.