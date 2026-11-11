한대희 군포시장, 국토부에 광역교통망 확충 등 6대 핵심 현안 건의

한대희 경기 군포시장이 군포시의 미래 발전과 시민 삶의 질 개선을 위해 국토교통부에 6대 핵심 현안의 적극적인 검토와 지원을 요청했다.

군포시는 한 시장이 지난 10일 이학영 국회의원실에서 홍지선 국토부 장관을 만나 광역교통망 확충과 도시공간 개편, 주택공급 확대를 위한 제도 개선 등 주요 현안을 공식 건의했다고 11일 밝혔다.

▲한대희 군포시장(오른쪽)이 홍지선 국토교통부 장관(가운데)과 이학영 국회의원과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ군포시

이번 면담에서 가장 중점적으로 건의한 사안은 신분당선 군포 연장선(광교~북수원~의왕~군포~안산)의 제5차 국가철도망 구축계획 반영이다.

해당 노선은 군포·수원·안산·의왕 등 수도권 서남부 4개 지자체를 동서로 연결하는 총연장 14.54㎞ 규모의 광역철도로, 사업비는 1조6168억 원이다.

한 시장은 의왕·군포·안산 3기 신도시를 비롯해 수도권 서남부 약 170만 인구의 광역교통 수요에 대응하기 위해 신분당선 연장이 필요하다고 강조했다. 특히 공공주택지구 조성에 앞서 교통망을 확충하는 '선교통 후입주' 원칙이 반드시 지켜져야 한다고 밝혔다.

또한 군포시 중심부를 지나는 국도 47호선 주변에 군포·부곡·당동2·송정·대야미지구 등 5개 택지개발사업이 추진되면서 교통 부담이 누적됐고, 향후 3기 신도시 조성으로 약 10만 명의 인구가 추가 유입되면 기존 도로망만으로는 교통 수요를 감당하기 어렵다는 점을 설명했다.

군포복합물류터미널(군포IFT)의 물류기능 종결과 지역 환원 방안도 주요 건의 사항에 포함됐다.

부곡동 일원 약 70만㎡ 규모의 군포복합물류터미널은 1998년 1단계, 2012년 2단계 시설이 준공됐으나 주변 택지개발로 현재는 주거지역 중심에 자리 잡고 있다.

한 시장은 물류터미널로 인한 연간 지방세 수입은 약 50억 원인 반면 화물차량 진출입에 따른 도로 파손과 매연, 소음 등 사회·경제적 비용은 연간 약 850억 원에 달한다고 설명했다.

이에 따라 △2042년 2단계 물류기능 종결 원칙 공식화 △2028년 운영 종료 예정인 1단계 시설의 관리·운영에 군포시 참여 및 연장 운영수익 지역 환원 △국토부와 군포시 간 상설협의기구 구성 등을 요청했다.

산본 노후계획도시의 재건축 활성화를 위한 특별정비구역 지정물량 확대도 건의했다. 한 시장은 연내 산본 신도시 재건축 수요에 비해 허용 정비물량이 부족하다며, 정부의 주택공급 확대 정책과 연계해 정비기본계획상 4년 범위에서 구역 지정을 탄력적으로 허용해 줄 것을 제안했다.

이 밖에도 도시 단절 해소와 균형발전을 위한 경부선·안산선 철도지하화 종합계획 반영, GTX-C 금정역 남·북부 통합개발 국비 지원, 의왕·군포·안산 공공주택지구 훼손지 복구사업 재검토 등도 함께 요청했다.

한대희 시장은 “이번 건의 과제들은 군포시의 미래 지도를 새로 그리고 시민 삶의 질을 획기적으로 높일 시급한 현안”이라며 “국토교통부의 적극적인 검토와 전향적인 결정을 기대한다”고 말했다.