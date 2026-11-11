안산시, 내년 예산 2조4560억원 편성…민생 안정·미래 투자

경기 안산시가 2027년 본예산안을 2조 4560억 원 규모로 편성해 시의회에 제출했다고 11일 밝혔다. 이는 전년 대비 5.42% 증가한 수치로, 일반회계 2조 1714억 원(1182억 원 증가), 특별회계 2846억 원(81억 원 증가)을 포함한다.

▲안산시청 전경 ⓒ 안산시 제공

시는 어려운 재정 여건 속에서도 민생 안정과 미래 투자에 중점을 두고 예산을 구성했다. 민선9기 핵심 과제인 시민중심도시, 첨단혁신도시, 복지문화도시, 미래교육도시, 교통환경도시 등 5대 전략 분야에 선택적으로 예산을 집중했다.

시민 안전을 강화하기 위해 시민안전보험 5억 3천만 원을 반영했으며, 선부2·3동 공공복합청사 건립에 44억 원의 예산을 배정해 생활 밀착형 인프라를 확충한다.

첨단혁신 분야에는 인공지능 전환 실증 산업단지 구축(3억 5천만 원), 피지컬 AI 기반 첨단로봇 및 휴머노이드 공정모델 개발(6억 원), 중소기업 디지털 제조혁신 지원(6억 원) 사업이 포함됐다. 아울러 강소형 스마트도시 조성(20억 원)과 자율주행자동차 기반시설 구축(1억 5천만 원)도 추진한다.

사회복지 예산은 전체의 절반에 가까운 1조 1,333억 원(7.49% 증가)으로, 청년 월세·이사비 지원과 청년창업 인큐베이팅 운영 등을 통해 청년층 지원에 힘쓴다. 취약계층 생계급여, 장애인연금, 아동수당 확대, 혼인지원금 등도 예산에 반영됐다.

교육 분야에는 총 300억 원이 책정돼 인터넷 수능방송 지원, 진로진학 상담센터 운영, 한양대 ERICA 영재교육원 지원, 안산상호문화공유학교 건립 등을 포함한다.

교통환경 부문에서는 수도권광역급행철도(GTX)-시(C) 상록수역 신설에 94억 원, 광역철도 분담금에 1억 5천만 원을 편성했다. 이 밖에 버스공공관리제(94억 원), 대중교통비 지원(26억 원), 공유자전거·개인형 이동장치 주차장 조성(1억 2천만 원) 등으로 시민 교통 편의를 강화한다.

이민근 안산시장은 “한정된 재원 내에서 반드시 필요한 사업 중심으로 예산을 편성했다”며 “예산 확정 후 신속한 사업 추진으로 시민이 체감할 수 있는 성과를 만들어내겠다”고 말했다.

한편, 내년도 예산안은 시의회 심의를 거쳐 다음 달 17일에 최종 확정될 예정이다.