한수원 고리원자력본부, 사랑의 김치나눔 행사 참여

한국수력원자력 고리원자력본부가 지역사회 소외계층의 따뜻한 겨울나기를 지원하기 위해 부산시가 주최한 김치나눔 행사에 참여해 기장군 내 복지시설에 김치 1600kg을 전달하고 후원금 1100만원을 지원했다.

11일 한수원 고리원자력본부는 지난 10일 BEXCO 제2전시장에서 열린 부산시 주최 '2026 사랑의 김치나눔 한마당' 행사에 참여해 이웃사랑을 실천했다고 밝혔다.

▲서동주 고리원자력본부 지역협력부장(오른쪽)이 전재수 부산시장(왼쪽)과 '2026 사랑의 김치나눔 한마당' 행사에 참여해 후원금을 전달하고 기념 촬영을 하고 있다.ⓒ한국수력원자력 고리원자력본부

이날 고리원자력본부는 임직원 15명으로 구성된 고리봉사대와 기장군 자원봉사센터 봉사자들이 함께 직접 담근 김치 320박스(박스당 5kg)를 기장군 내 지역아동센터와 무료급식소 등 주요 복지시설에 전달했다. 아울러 행사 후원금 1100만원을 부산시에 지원했다.

고리원자력본부는 매년 자체적으로 '사랑의 김장김치 나눔' 행사를 마련해 기장군 내 소외계층 이웃들에게 김치를 꾸준히 지원해오고 있으며 다가오는 12월에도 행사를 시행할 예정이다.

한편 고리원자력본부는 "앞으로도 다양한 봉사주체와 함께하는 사회공헌활동을 지속적으로 추진할 것"이라며 "지역과 함께하는 든든한 이웃으로서의 역할을 이어나갈 계획"이라고 전했다.