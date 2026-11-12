대구 동구, 김장으로 이웃에 온기 전하고 영어스피치로 미래 키운다

▲대구 동구가 지난 11일 아양아트센터 야외광장에서 ‘함께 채우는 온기, 더해지는 행복’을 주제로 ‘2026 동구 사랑플러스 김장나눔’ 행사를 개최하고 있다ⓒ대구동구

대구 동구가 이웃을 위한 따뜻한 나눔과 미래세대의 글로벌 역량 강화에 나서며 지역 공동체의 가치를 더하고 있다.

어려운 이웃에게 겨울철 먹거리를 전달하는 김장나눔 행사를 통해 지역사회의 온정을 나누는 한편, 초등학생들이 영어로 자신의 생각과 꿈을 표현하는 경연의 장을 마련해 나눔과 교육이라는 두 가지 가치를 실천하고 있다.

대구 동구청(구청장 우성진)은 지난 11일 아양아트센터 야외광장에서 ‘함께 채우는 온기, 더해지는 행복’을 주제로 ‘2026 동구 사랑플러스 김장나눔’ 행사를 개최했다.

올해로 28회째를 맞은 이번 행사는 1999년 IMF 외환위기 당시 시작된 지역 대표 나눔 행사로, 동구새마을회 주관, 한국가스공사와 팔공김치 후원했으며, 한국가스공사는 2017년부터 꾸준히 후원에 참여하며 지역사회 나눔에 힘을 보태고 있다.

이날 현장에는 새마을협의회와 새마을부녀회 회원 등 400여 명이 참여해 이웃사랑을 실천했다.

참가자들은 절임배추 7920kg에 직접 준비한 양념을 버무리며 정성을 담아 김장김치를 담갔으며, 이날 마련된 김치 1122박스는 저소득 취약계층과 홀로 계신 어르신, 장애인 등 지역 내 소외계층에 전달됐다.

특히 28년 동안 이어져 온 김장나눔은 단순히 겨울철 먹거리를 지원하는 것을 넘어 지역 주민과 단체, 기업이 함께 참여하는 동구의 대표적인 공동체 나눔 문화로 자리 잡고 있다는 점에서 의미를 더했다.

우성진 동구청장은 “김치 한 포기에 담긴 정성이 이웃들에게 위로와 희망으로 닿기를 바란다”고 말했다.

▲대구 동구가 지난 11일 ‘제9회 대구시 동구 초등학교 영어스피치 대회’를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구동구

같은 날 동구에서는 미래세대의 도전과 가능성을 확인하는 교육 행사도 열렸다.

동구청은 지난 11일 ‘제9회 대구시 동구 초등학교 영어스피치 대회’를 개최하고 관내 초등학교 5~6학년 학생들에게 영어로 자신의 생각을 표현하고 소통하는 기회를 제공했다.

이번 대회의 주제는 ‘내가 극복한 어려움’과 ‘하루 동안 초능력 하나를 가질 수 있다면’이었다.

학생들은 스케이트에 도전하며 어려움을 극복한 경험과 무대 공포증을 이겨낸 이야기 등 자신의 성장 과정을 영어로 발표했다. 또 초능력을 활용해 환경을 되살리고 싶다는 생각부터 세종대왕의 한글 창제 과정을 직접 지켜보고 싶다는 기발한 상상까지 다양한 이야기를 풀어내 관객들의 호응을 얻었다.

단순히 영어 표현 능력을 겨루는 데 그치지 않고 자신의 경험과 생각을 정리해 다른 사람 앞에서 자신 있게 전달하는 소통의 장이 됐다는 평가다.

행사장에는 참가 학교의 교표와 참가 학생 50명의 이름을 새긴 특별 포토존도 마련됐다. 학생과 학부모, 지도교사들은 함께 기념사진을 촬영하며 대회 참가의 추억을 나눴다.

열띤 경연 결과 불로초등학교 6학년 문서영·천소율·박예서·진민재 학생이 대상을 차지했으며, 대상팀을 포함해 모두 5개 팀이 수상의 영예를 안았다.

우성진 동구청장은 “어릴 때부터 영어를 즐겁게 배우고 직접 소통하는 경험은 학생들이 더 넓은 세상으로 나아가는 중요한 밑거름이 된다”며 “앞으로도 영어스피치 대회와 더불어 내실 있는 영어 교육 프로그램을 통해 학생들이 글로벌 역량을 키울 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

이날 동구에서 펼쳐진 두 행사는 서로 다른 분야에서 지역사회의 미래를 함께 만들어 간다는 공통점을 보여줬다. 한쪽에서는 400여 명의 손길이 모여 어려운 이웃에게 따뜻한 겨울을 선물했고, 다른 한쪽에서는 초등학생들이 영어로 자신의 꿈과 생각을 펼치며 더 넓은 세상을 향한 도전에 나섰다.

지역 공동체를 지탱하는 나눔의 정신과 미래세대의 성장 기반을 마련하는 교육이 함께할 때 시민이 체감하는 지역사회의 변화도 더욱 커질 수 있다는 점에서 이번 행사의 의미를 더하고 있다.