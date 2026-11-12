보령시·한국중부발전, 석탄화력 폐지 대응 에너지 전환 협력 강화

▲엄승용 보령시장이 '신성장 워킹그룹 제6차 회의'에서 인사말을 하고 있다 ⓒ보령시

충남 보령시와 한국중부발전이 석탄화력발전 폐지에 따른 지역 경제 위기 극복과 미래 에너지 산업 육성에 힘을 모은다.

보령시는 지난 11일 보령머드테마파크에서 한국중부발전과 ‘신성장 실무협의회 6차 회의’를 개최했다고 12일 밝혔다.

이날 회의에는 엄승용 보령시장과 이영조 한국중부발전 사장을 비롯한 양 기관 관계자 50여명이 참석했다.

참석자들은 그동안 공동 추진해 온 에너지 전환 과제의 이행 상황을 점검하고 무탄소·친환경 중심의 에너지 산업 기반 조성 방안을 논의했다.

특히 정부의 에너지정책 방향에 맞춰 신규 협력사업을 발굴하고 분산형 전원 확대와 에너지 자립기반 구축을 위한 행정·기술적 협력을 강화하기로 했다.

또 친환경 에너지 연계사업을 확대하고 정부 공모사업과 주요 정책과제에 공동 대응해 ‘대한민국 1호 에너지 자립도시’ 조성에 속도를 낼 방침이다.

엄 시장은 “한국중부발전과의 지속적인 협력은 보령이 에너지 자립도시로 도약하는 핵심 동력”이라며 “미래 에너지 산업을 육성하고 지역경제에 실질적인 활력을 불어넣을 수 있도록 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.

이 사장은 “보령시와의 협력을 바탕으로 친환경 에너지 전환 사업을 차질 없이 추진해 보령이 미래 에너지 산업의 중심도시로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.