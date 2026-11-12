러·우 ‘역대 최대’ 포로 교환 합의…4년 끈 전쟁, 종전 물꼬 트이나

약 9개월 만에 재개된 러시아-우크라이나-미국 간 3자회담에서 러시아와 우크라이나는 대규모 포로 교환을 약속했다. 중재자로 나선 미국 대표단이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 대통령을 각각 만나 협의에 대한 구체적 사항을 논의하겠다고 밝혀 종전 합의를 위한 접점을 찾을 수 있을지 주목된다.

11일(이하 현지시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 우크라이나, 미국 대표단과 3자 협상이 종료된 이후 기자회견을 가진 블라디미르 메딘스키 러시아 대통령 보좌관은 러시아와 우크라이나가 새로운 대규모 포로 교환에 합의했다고 발표했다. 그는 포로 교환의 구체적 조건은 조만간 공개될 것이라고 설명했다.

이와 관련 러시아군 총참모부 정보국 제1부국장인 알렉산드르 조린 중장은 향후 2~3주 내에 포로 교환이 이루어질 수 있다면서 "이번 교환은 역대 최대 규모 중 하나가 될 것이라는 점에 합의했다"며 "절차상 추가적인 조율이 필요해 최종 인원은 아직 확정되지 않았다"고 밝혔다고 러시아 매체 <스푸트니크>통신이 전했다.

앞서 올해 2월 4~5일 러시아와 우크라이나는 이번과 마찬가지로 아부다비에서 미국과 3자회담을 통해 포로를 각각 157명 씩 교환하기로 합의한 바 있는데, 이보다는 훨씬 큰 규모가 될 것이라고 통신은 내다봤다.

메덴스키 보좌관은 전쟁 종료 이후 유럽의 안보 체제 구축 문제가 이번 협상의 핵심 의제였다면서 "임시방편식 대응으로는 해결할 수 없다"는 입장을 분명히 했다. 이는 일단 휴전을 하고 이후 안보 체제 문제를 논의하자는 젤렌스키 대통령의 입장과는 차이가 있는 대목이다.

메덴스키 보좌관은 미국 측 협상단과 달리 유럽국가들로부터 단 하나의 평화안도 전달받지 못했다면서, 유럽 지도자들이 평화를 모색하려는 미국 측 대표단의 태도를 배워야 한다고 말하기도 했다. 그러면서 그는 미국 측 대표단인 스티브 위트코프 특사와 재러드 쿠슈너에게 러시아 정부를 대신해 감사를 표했다.

그는 이번 협상에서 영토 문제가 다뤄졌냐는 취재진의 질문에 "우리 땅 단 한 뼘도 어떤 방식으로든 러시아로 돌아오게 될 것"이라고 말해 우크라이나 동부에서 러시아가 지배하고 있는 지역에 대한 통제권을 내주지 않을 것임을 시사했다. 다만 메덴스키 보좌관은 회담 분위기가 우호적이었으며 실무적인 분위기였다고 전했다.

▲러시아 측 협상 대표인 블라디미르 메딘스키 러시아 대통령 보좌관이 회담 이후 기자회견을 가졌다. ⓒ타스통신=연합뉴스

우크라이나 역시 이번 회담에 대해 긍정적인 전망을 내놨다. 프랑스 방송인 <프랑스24>는 우크라이나 측 고위급 협상 대표가 이번 회담을 통해 연내 해결책 마련을 위한 "긍정적 흐름"이 조성됐다고 밝혔다고 보도했다.

협상을 중재했던 미국 대표단인 쿠슈너 특사는 회담 이후 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령을 차례로 만날 예정이라고 밝혔다. <프랑스24> 방송은 미국 특사단이 12일 러시아 수도 모스크바로 이동해 푸틴 대통령을 만나고, 이후 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담할 예정이라고 밝혔다고 전했다.

쿠슈너 특사는 협상 종료 이후 취재진에게 "어려운 과정이라고 생각한다. 하지만 합의에 도달하기 위한 다양한 요소들이 갖춰져 있음을 확인하고 있다"라며 "이제 이 요소들을 어떻게 정리하여 올바른 구조를 만들어낼지 결정해야 한다"라고 말했다고 러시아 매체 <인테르팍스>통신이 보도했다.

쿠슈너 특사는 협상을 최종 마무리 짓기 위해서는 '적절한 시기'에 정상 간의 직접적인 만남이 필요할 것이라고 밝혔으며, 미국은 젤렌스키 대통령과 직접 소통을 이어가고 있다고 말했다. 이어 그는 "푸틴 대통령과도 긴밀히 협력하고 있으며, 그의 팀과 매일 소통하고 있다"라고 전했다.

쿠슈너 특사는 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령 간 정상회담 가능성에 대한 질문에 "러시아 측은 그것(정상회담)이 이루어지기 전에 더 많은 진전이 있기를 원한다는 입장을 밝힌 것으로 안다"라면서도 "현실적으로 분쟁 당사자들 사이에 신뢰가 없는 상태"라며 시간이 필요하다고 진단했다.

▲재러드 쿠슈너(가운데) 미국 특사가 11일(현지시간) 스티브 위트코프 미 특사(왼쪽), 루스템 우메로프 우크라이나 해외정보국 국장(오른쪽에서 두 번째)과 함께 협상 이후 기자회견에서 발언하고 있다. ⓒAP=연합뉴스

러시아 측은 12일 쿠슈너 특사를 포함한 미국 대표단을 만날 예정이라고 밝혔다. 유리 우샤코프 러시아 대통령 보좌관은 12일 미국 대표단이 모스크바에 도착할 것이라고 말했다고 러시아 <인테르팍스> 통신이 보도했다.

미국 특사단과 푸틴 대통령 간 만남에서 영토 문제와 안보 보장 등 중요한 제안들이 논의될 것인지에 대해 우샤코프 보좌관은 "아부다비 회담 결과는 아직 알 수 없지만, 뭔가 진전이 있을 것으로 보인다"고 답했다.

이뿐만 아니라 러시아 측은 프리드리히 메르츠 독일 총리를 포함한 유럽 측 인사들과 접촉할 수 있다는 입장을 내놨다. 드미트리 페스코프 대통령 대변인은 푸틴 대통령이 메르츠 독일 총리를 포함한 유럽 측 인사들과 접촉할 가능성이 열려 있다고 밝혔다고 러시아 <타스> 통신이 보도했다.

페스코프 대변인은 "푸틴 대통령이 미국에서 열릴 G20 정상회의에 참석할지는 아직 결정되지 않았지만, 푸틴 대통령은 항상 유럽을 포함한 모든 이들과의 접촉에 열려 있다고 말해왔으며 지금도 그렇게 밝히고 있다"라면서 메르츠 총리와 접촉 가능성에 대한 질문에 "물론이다"라고 답했다.

페스코프 대변인은 오는 18일로 예정돼 있는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 푸틴 대통령과 트럼프 대통령의 회담에서도 우크라이나 문제를 다룰 것이라고 밝혔다. 그는 "우크라이나 사태 해결 문제는 어떤 방식으로든 정상 간 대화 의제에 포함되어 있다"고 답했다.

다만 그는 미국과 중국, 러시아 간 정상회동에서 우크라이나 정부를 제외한 채 분쟁 문제 해결을 논의할 수도 있다는 일부 외신 보도들에 대해서는 "그렇게 말할 수 없다"라고 일축했다고 <인테르팍스>통신이 보도했다.

이날 회담에 러시아 측에서는 블라디미르 메딘스키 대통령 보좌관이, 우크라이나 측에서는 루스템 우메로프 대외정보국장이 대표로 참석했고 미국에서는 스티브 위트코프 특사와 재러드 쿠슈너 트럼프 대통령의 사위가 자리했다. 또 알렉서스 그린케위치 나토(NATO) 유럽군 사령관, 압둘라 빈 자이드 알 나하얀 아랍에미리트(UAE) 외무장관 등도 참석했으나 유럽 측 대표는 이 회담에 참석하지 않았다.

앞서 러시아-우크라이나-미국 등 3자는 지난 2월 4~5일 아부다비에서 러시아와 우크라이나의 포로를 각각 157명 씩 교환하기로 합의했다. 하지만 휴전에 대한 합의까지는 이르지 못했으며, 이후 이달 17~18일 스위스 제네바에서 추가 협상이 실시됐지만 돌파구를 찾지 못했다.

다만 지난달 23일부터 이달 1일까지 러시아 점령지인 우크라이나 남부 헤르손 올레시키에서 인도주의적인 차원의 휴전이 실시된 적은 있다. 해당 도시에 장기간 식량과 의약품 지원이 중단되면서 고립됐던 주민 800여 명이 휴전 실시 이후 대피했는데, 도널드 트럼프 미국 대통령의 부인인 멜라니아 트럼프가 이 휴전을 중재한 것으로 알려졌다.