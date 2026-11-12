안동시, 국립경국대 의대 신설 후속 과제 본격화…의료·바이오산업 동반 성장 추진

경북의 오랜 숙원이었던 국립의과대학 신설이 확정되면서 안동시가 의과대학과 교육병원 설립 지원을 비롯해 의료인력 정착, 바이오·백신산업 연계 등 후속 과제 마련에 나섰다.

교육부가 지난 4일 국립경국대학교를 의과대학 신설 대학으로 선정하고 입학정원 40명을 배정함에 따라 안동시는 2030년 첫 신입생 입학을 목표로 관계기관과 협력해 대학 설립에 필요한 기반시설 확충과 정주 여건 개선 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

안동시가 중점적으로 추진할 과제는 의과대학과 교육병원의 성공적인 설립 지원, 학생과 의료인력의 안정적인 지역 정착, 기존 바이오·백신산업과 의학교육·연구 기능의 연계 등 크게 세 가지다.

우선 정부가 지방자치단체와 대학, 전문가 등이 참여하는 '시도-대학 지역의대 설립 추진단'을 구성해 의과대학과 교육병원 신설계획을 구체화할 예정인 가운데, 안동시도 경북도와 예천군, 국립경국대학교 등 관계기관과 협력해 교육시설과 기반시설 확충에 필요한 지원방안을 마련한다.

특히 의과대학 설립 이후 학생과 교수, 의료인력이 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 주거와 교육, 보육 등 생활 기반을 확충하는 데 행정력을 집중할 방침이다. 이를 위해 도청신도시 2단계 부지에 의과대학 기숙사 180실과 지역 의료인 임대주택 150실 등 총 330실 규모의 복합형 청년주택 조성을 검토하고 있다. 해당 시설에는 어린이집과 커뮤니티 공간 등을 함께 마련해 학생뿐 아니라 가족을 동반한 의료인력의 장기 거주를 지원한다는 구상이다.

기존 대학생 학업장려금과 장학사업을 활용하면서 전입지원금과 기숙사비 지원 확대도 검토한다. 청년 천원주택 사업과 연계한 임대료 지원 등 경제적 부담을 줄일 수 있는 방안도 함께 살펴볼 예정이다.

도청신도시의 생활 여건 개선에도 나선다. 복합커뮤니티센터 조성과 도청신도시·안동 원도심 간 접근성 개선을 통해 학생과 의료인력이 생활에 불편을 겪지 않도록 정주 기반을 단계적으로 확충할 계획이다.

국립의대 신설을 안동의 미래 성장동력인 바이오·백신산업과 연결하는 방안도 추진된다.

안동에는 경북바이오산업연구원과 관련 기업들이 자리 잡고 있으며, 국가첨단백신개발센터 건립과 바이오생명 국가산업단지 조성도 추진되고 있다. 여기에 국립의과대학과 교육병원의 교육·연구·임상 기능이 더해지면 지역 바이오산업의 경쟁력을 높이는 계기가 될 것으로 기대된다.

시는 기존 대학·기업·연구기관 중심의 협력체계를 교육병원까지 참여하는 '산·학·연·병' 협력체계로 확대할 계획이다. 이를 통해 연구개발부터 비임상시험, 임상시험, 생산까지 이어지는 바이오산업 생태계를 구축하고 공동연구와 기술개발, 전문인력 양성을 활성화한다는 구상이다.

안동형일자리 사업도 의료 분야로 확대하는 방안을 검토하고 있다. 기존 바이오·백신 분야 인재양성 사업에 임상시험과 보건의료 행정 등 교육병원 운영에 필요한 전문인력 양성과정을 연계해 지역 청년들의 취업 기회를 넓히겠다는 취지다.

다만 이러한 계획이 실질적인 성과로 이어지기 위해서는 의과대학과 교육병원 설립 일정에 맞춘 기반시설 확충과 안정적인 재원 확보, 의료인력의 장기 정착을 위한 구체적인 지원책 마련이 뒷받침돼야 할 것으로 보인다.

안동시는 앞으로 경북도와 예천군, 국립경국대학교 등 관계기관과 협력을 강화해 후속 과제를 단계적으로 추진하고, 국립의대 신설이 경북 북부지역의 의료격차 해소는 물론 지역경제 활성화와 바이오산업 발전으로 이어질 수 있도록 행정력을 집중할 방침이다.