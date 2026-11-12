고령군, 문화예술로 마음 채우고 건강검진으로 삶 돌본다

▲고령군 클래식 음악회 ‘고령의 편지’안내 포스터ⓒ고령군

경북 고령군이 주민들의 문화 향유 기회를 넓히고 농촌 여성들의 건강을 살피는 생활밀착형 사업을 잇달아 추진한다.

음악과 이야기가 어우러진 클래식 공연으로 일상에 위로와 감동을 전하는 한편, 농작업으로 각종 질환에 노출되기 쉬운 여성농업인을 대상으로 찾아가는 건강검진을 실시해 문화와 복지가 어우러지는 지역사회 조성에 나서고 있다.

먼저 대가야문화누리는 오는 13일 오후 7시 우륵홀에서 클래식 음악회 ‘고령의 편지’를 무대에 올린다.

이번 공연은 문화체육관광부 후원, (재)예술경영지원센터 주최하는 ‘2026 공연예술 지역유통 지원사업’ 공모 선정 작품으로, 지역 주민들에게 수준 높은 공연예술을 접할 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

‘고령의 편지’는 한 음악가가 우주의 본질 속에서 자신의 존재와 삶을 돌아보는 과정을 음악과 이야기로 풀어낸 작품으로, 바쁜 일상과 삶의 굴레 속에서 치열하게 살아가는 예술가의 이야기를 통해 관객들에게 위로와 공감의 메시지를 전달한다.

특히 월요일부터 일요일까지 요일마다 다른 삶의 의미를 부여한 구성이 눈길을 끈다. 월요일은 편안함, 화요일은 열정, 수요일은 배움, 목요일은 성장, 금요일은 성공, 토요일은 본질, 일요일은 휴식을 주제로 출연진들의 삶과 노래를 엮어 관객과 소통한다.

무대에는 JTBC ‘팬텀싱어3’ 우승팀 라포엠의 리더인 테너 유채훈을 비롯해 뮤지컬 배우 리사, 뮤지컬 ‘오페라의 유령’에서 여주인공을 맡았던 소프라노 송은혜, 뮤지컬과 오페라를 넘나드는 소프라노 장소연이 출연하며, 특히 김봉미 지휘자가 이끄는 베하필하모닉 오케스트라도 함께해 풍성한 클래식 선율을 선사할 예정이다.

공연에서는 베하필하모닉의 오페라 ‘카르멘’ 서곡과 헝가리 무곡 5번을 비롯해 다양한 장르의 음악이 펼쳐진다.

테너 유채훈은 ‘Non, Je Ne Regrette Rien’, ‘서른 즈음에’, ‘이젠 그랬으면 좋겠네’ 등을 선보이며, 소프라노 송은혜는 ‘Mattinata’, ‘I Could Have Danced All Night’, ‘Think of Me’ 등을 각 요일의 의미에 맞춰 재해석한다.

뮤지컬 배우 리사는 ‘Over the Rainbow’, ‘황금별’, ‘레베카’ 등으로 무대를 꾸민다. 소프라노 장소연은 진행자로 나서 각 주제가 담고 있는 삶의 이야기를 관객에게 전하고 ‘Memory’, ‘The Girl in 14G’, ‘꽃밭에서’ 등을 들려준다.

음악과 인생 이야기를 결합한 이번 공연은 클래식과 뮤지컬, 대중음악을 넘나들며 관객들이 자신의 삶을 돌아보고 잠시나마 일상의 무게를 내려놓는 시간이 될 것으로 기대된다.

공연은 초등학생 이상 관람할 수 있으며, 관람료는 전석 1만 원으로, 회원에게는 5000원 할인 혜택이 제공된다. 예매와 자세한 사항은 대가야문화누리 홈페이지 또는 전화로 확인할 수 있다.

▲ 고령군 여성농업인 이동검진 차량ⓒ고령군

이와 함께 고령군은 농업 현장에서 묵묵히 일하는 여성농업인들의 건강을 지키기 위한 특수건강검진도 실시한다.

고령군은 오는 14일까지 고령군농업기술센터 농업인교육관 1층에서 ‘2026년 여성농업인 특수건강검진’을 진행한다.

이번 검진은 농작업 과정에서 장기간 반복되는 신체활동과 농약 등 유해환경 노출로 발생할 수 있는 질환을 조기에 발견하고 예방을 위한 사업으로, 고령군에 거주하는 짝수년도 출생 만 51세부터 80세까지의 여성농업인이다.

검진은 매일 오전 7시부터 11시까지 진행되며, 대구삼선병원 의료진이 직접 고령군을 방문하는 이동검진 방식으로 운영된다.

특히 의료기관을 찾아가기 어려운 농촌 여성농업인들이 지역 내에서 편리하게 검진을 받을 수 있도록 검진 장소를 농업기술센터로 마련했다는 점에서 의미가 있다.

주요 검진 항목은 근골격계와 심혈관계, 골절·손상 위험도, 폐활량, 농약중독 등 5개 영역이다.

검진과 함께 근골격계 질환과 농약중독, 낙상에 따른 골절, 심혈관계 질환 등 4개 영역에 대한 예방교육과 상담도 제공하는데 이는 단순한 질환 확인을 넘어 농작업 과정에서 발생할 수 있는 건강 위험을 사전에 인식하고 관리할 수 있도록 지원하는 것이다.

고령군 관계자는 “여성농업인은 농업 현장에서 중요한 역할을 담당하고 있지만 반복적인 농작업과 유해환경에 노출될 가능성이 높은 만큼 평소 건강관리가 중요하다”며, “이번 이동검진을 통해 여성농업인들이 먼 곳까지 이동하는 불편을 줄이고, 편리하게 건강검진을 받을 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

고령군의 이번 사업들은 주민들의 일상에 필요한 문화와 건강이라는 두 가지 가치를 담고 있다. 문화예술 공연을 통해 삶의 여유와 정서적 활력을 제공하고, 여성농업인 건강검진을 통해 농촌 현장의 건강 사각지대를 줄이는 데 초점을 맞췄다.

지역 주민 누구나 문화예술을 누리고, 농업 현장을 지키는 여성들이 건강하게 일할 수 있는 환경을 만드는 일이 지역의 삶의 질을 높이는 중요한 과제로 떠오르고 있다.