이종호 김해도의원 "김해공항 소음피해 지원 확대해야"

"김해공항 소음피해 주민지원은 관계 기관에 건의하거나 공모사업을 안내하는 데 그쳐서는 안됩니다."

이종호 경남도의원(더불어민주당, 김해2)은 11일 열린 제438회 경상남도의회 정례회 건설소방위원회 교통건설국 행정사무감사에서 이같이 따졌다.

이 의원은 "지난 7월부터 진행 중인 김해·울산·여수공항 항공기 소음영향도 조사에 대해서는 측정방법과 기준이 주민 피해를 충분히 반영하는지 점검해야 한다"고 했다.

▲이종호 경남도의원(더불어민주당, 김해2). ⓒ프레시안(조민규)

이 의원은 또 "2026년 한국공항공사 주민지원 공모사업에서 김해시 관련 사업은 3건 총 1억 7900만 원이 선정됐다"며 "김해시 선정규모가 지원한도에 미치지 못하는 원인을 분석할 필요가 있다"고 덧붙였다.

그러면서 "주민 의견수렴이 형식적인 절차에 머무르지 않고, 조사와 후속대책에 실질적으로 반영되어야 한다"고 직격했다.

이종호 의원은 "소음영향도 조사 결과가 피해지역 주민에게 실질적인 도움이 되도록 경상남도가 적극적으로 대응하고 주민이 체감할 수 있는 지원 확대 계획을 마련해야 한다"고 짚었다.