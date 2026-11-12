인천시, '2026 공정무역 페스티벌' 14일 송도서 개최

인천광역시가 시민들에게 공정무역의 가치를 알리고 윤리적 소비문화 확산을 위해 오는 14일 송도 센트럴파크 잔디광장에서 ‘2026 인천 공정무역 페스티벌’을 개최한다.

12일 인천시에 따르면 이번 행사는 인천의 공정무역도시 위상을 알리고 시민들이 공정무역 제품과 문화를 일상에서 친숙하게 접할 수 있도록 마련됐다. 인천시가 주최하고 (사)인천공정무역협의회가 주관한다.

▲'2026 공정무역 페스티벌' 개최 안내문 ⓒ인천광역시

행사는 당일 오전 11시부터 오후 5시 30분까지 진행되며, 가족 단위 방문객을 위한 다양한 체험·참여 프로그램이 운영된다.

행사장에서는 공정무역 커피와 제품 무료 시음·시식 행사를 비롯해 △인천공정무역협의회 단체별 체험 프로그램 △인천청소년 공정무역연합 학교별 프로그램 △전문위원 체험 프로그램 △공정무역 인증 및 실천 커뮤니티 홍보전시관 △한국공정무역협의회 소속 단체의 제품 전시·홍보·판매 등이 진행된다.

오후 1시 30분부터는 특설무대에서 식전공연과 개막식이 열리며, 뮤지컬 갈라쇼와 팝페라 축하공연도 펼쳐진다. 시민 참여 행사로는 ‘공정무역 도시 인천, 도전 골든벨’과 ‘공정무역 제품 빨리 먹기 이벤트’ 등이 마련된다.

시는 2010년 공정무역도시를 선언한 이후 해외 생산지 지원과 기초지자체 조례 제정 지원, 찾아가는 공정무역 교육 등을 추진해 왔다. 2017년 10월에는 한국공정무역마을위원회로부터 대한민국 최초로 공정무역도시 인증을 받았으며, 지난해 4차 재인증에도 성공했다.

김준성 시 경제국장은 “이번 행사는 공정무역의 일상화와 대중화를 자연스럽게 확산하는 뜻깊은 자리가 될 것”이라며 “인천시가 대한민국 최초를 넘어 최고의 공정무역 도시로 확실하게 자리매김할 수 있도록 시민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.