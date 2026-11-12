대구 달성군, 일자리 현장 넓히고 청소년 꿈은 세계로...지역 미래 인재 육성 박차

▲대구 달성군 ‘2026 달성군 제3차 취업박람회’를 개최 안내 포스터ⓒ대구 달성군

대구 달성군이 군민들의 일자리 접근성을 높이는 현장 중심 고용서비스와 청소년들의 글로벌 과학 인재 육성을 동시에 추진하며 지역의 미래 경쟁력 확보에 나서고 있다.

주민 생활권으로 직접 찾아가는 취업박람회를 통해 지역 기업과 구직자를 연결하는 한편, 지역 청소년들에게 세계적인 우주과학 연구 현장을 경험할 기회를 제공해 진로 선택의 폭을 넓히고 있다.

이는 단순한 일자리 알선과 해외 체험을 넘어 지역의 인적 자원을 발굴하고 성장시키는 데 초점을 맞춘 정책이라는 점에서 주목된다.

먼저 달성군은 오는 17일 오후 2시부터 5시까지 화원읍 농협달성유통센터에서 ‘2026 달성군 제3차 취업박람회’를 개최한다.

이번 박람회는 지난 4월 현풍읍에서 열린 1차 행사와 9월 다사읍 대실역에서 진행된 2차 행사에 이은 세 번째 행사로서, 이번 화원읍 개최로 현풍·다사·화원을 잇는 권역별 순회 취업박람회가 마무리된다.

행사에는 농심태경, 평화오일씰공업, 대동, 이수페타시스, 아세아텍, 에스에스엘엠 등 지역 우수기업 20개사가 참여해, 관리·사무직과 공무직, 생산·물류직 등 모두 352명 규모의 채용을 추진하며, 구직자들은 현장에서 기업 관계자와 직접 면접을 진행할 수 있다.

구직자들의 취업 준비를 돕기 위한 부대행사도 마련된다. 무료 증명사진 촬영과 면접 컨설팅을 비롯해 커피차와 포토 부스 운영, 기념품 제공 등 다양한 프로그램이 진행될 예정이다.

특히 이번 박람회의 특징은 주민들이 일상적으로 이용하는 공간을 활용한 ‘찾아가는 일자리 카페’와 연계 운영된다는 점이다.

달성군은 구지·유가 등 생활권 카페에서 1대1 구직 상담과 맞춤형 취업 정보를 제공하고, 상담을 통해 발굴한 구직 수요를 권역별 취업박람회의 현장 면접으로 연결하는 원스톱 지원체계를 구축했다.

이는 기존의 특정 장소에 구직자들이 모이는 방식에서 벗어나 카페와 지하철역 대합실 등 주민들의 생활 공간으로 취업서비스를 확대해 접근성을 높인 것이다.

실제 일자리 카페 전환 이후 카페 방문객은 이전보다 10배 이상 증가한 것으로 나타났다. 앞서 열린 1·2차 취업박람회에는 지역 기업 70개사가 참여했으며, 일자리 카페 상담 대상자를 포함해 700여 명이 현장 면접을 진행했다.

달성군은 이번 박람회가 단순한 채용 정보 제공에 그치지 않고 실제 취업으로 이어질 수 있도록 지역 기업과 교육·고용 지원기관 간 협력도 강화하고 있다.

최재훈 달성군수는 “구직 활동은 군민의 생활과 가장 가까운 곳에서 시작돼야 한다”며 “앞으로도 주민들이 편리하게 취업 서비스를 이용하고 지역 기업은 필요한 인재를 확보할 수 있도록 일자리 지원을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

이와 함께 달성군은 지역 청소년들이 세계적인 과학 연구 현장을 경험하며 미래 진로를 설계할 수 있도록 지원한 해외 우주과학 캠프의 성과도 공유했다.

▲(재)달성교육재단이 지난 11일 달성군청 군민소통관에서 ‘2026 달성 청소년 해외 우주과학 캠프’ 결과보고회를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구달성군

(재)달성교육재단(이사장 최재훈)은 지난 11일 달성군청 군민소통관에서 ‘2026 달성 청소년 해외 우주과학 캠프’ 결과보고회를 개최했다.

이날 보고회에는 캠프 참가 학생과 학부모 등 관계자 100여 명이 참석해 해외 현장에서 경험한 교육 성과와 탐구 활동을 함께 나눴다.

이번 캠프에는 관내 중학교 1·2학년 학생 30명이 참여해, 학생들은 지난달 3일부터 10일까지 7박 8일간 미국 로스앤젤레스와 올랜도 일대를 방문해 세계적인 우주과학 연구시설과 관련 기관을 직접 체험했다.

학생들의 탐방은 우주과학의 역사와 현재, 미래를 아우르는 일정으로 진행됐다.

우주 팽창 발견의 역사적 현장인 마운트윌슨천문대에서는 현대 천문학의 발자취를 살펴봤으며, 아르테미스 프로젝트의 발사 현장인 케네디 스페이스센터에서는 인류의 우주 탐사 도전을 직접 체감했다.

특히 미 항공우주국(NASA) 제트추진연구소(JPL)를 방문해 한인 과학자들과 질의응답을 나눈 경험은 학생들에게 과학자의 진로와 연구 현장을 구체적으로 이해하는 기회가 됐다.

이번 캠프는 단순한 해외 시설 견학을 넘어 달성교육재단과 국립대구과학관이 협력해 설계한 3단계 교육과정으로 운영됐다는 점에서도 의미가 있다.

학생들은 출국 전 국립대구과학관 전문 멘토의 지도 아래 방문 기관을 조사하고 각자 탐구 주제를 정하는 사전 집중 탐구 과정을 거쳤다. 이후 현지 연구시설과 전문가를 만나 몰입형 체험을 진행했으며, 귀국 후에는 결과보고회를 통해 탐구 성과를 공유했다.

사전에 쌓은 과학적 배경지식을 바탕으로 현지 연구기관의 설명과 프로그램을 보다 깊이 있게 이해하고, 경험한 내용을 스스로 정리해 발표하는 방식으로 교육 효과를 높였다는 것이 재단의 설명이다.

결과보고회에서는 학생들이 조별로 탐구한 내용을 발표하며 현지에서 새롭게 알게 된 과학 지식과 인상 깊었던 강연, 진로에 대한 생각 등을 참석자들과 공유했다.

캠프에 참가한 한 학생은 “우주의 방대함을 체감했고, 특히 NASA 한인 과학자와의 만남은 진로 결정에 큰 이정표가 됐다”고 소감을 전했다.

최재훈 달성군수는 “달성 청소년들이 세계적인 우주과학 연구 현장에서 과학자들과 소통하며 더 큰 꿈을 품게 된 것이 가장 큰 성과”라며 “앞으로도 지역 청소년들이 세계를 무대로 꿈을 펼칠 수 있도록 다양한 교육 기회를 마련하겠다”고 말했다.

달성군의 두 사업은 대상과 분야는 다르지만 지역의 미래를 이끌 인재를 발굴하고 성장시키겠다는 공통된 방향을 담고 있다.

군민에게는 생활권 가까이에서 취업 기회를 제공하고, 청소년에게는 세계를 경험하며 미래 진로를 설계할 기회를 마련하는 것이다.

지역 기업의 인력 확보와 주민 취업 지원, 청소년의 과학·기술 분야 역량 강화가 유기적으로 연결될 때 지역의 지속 가능한 성장 기반도 더욱 탄탄해질 수 있다. 달성군의 현장 중심 일자리 정책과 미래 인재 육성 사업이 지역 경쟁력 강화로 이어질지 관심이 모아지고 있다.