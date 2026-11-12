경기도, 배합사료 제조업체 14개소 긴급 특별점검…고병원성 AI 대응

▲경기도가 사료 운송차량 등을 통한 가축전염병 확산을 차단하기 위해 10,11일 도내 배합사료 제조업체 14곳에 대한 긴급 특별점검을 실시했다.ⓒ경기도

경기도는 사료 운송차량 등을 통한 가축전염병 확산을 차단하기 위해 10,11일 도내 배합사료 제조업체 14곳에 대한 긴급 특별점검을 실시했다고 12일 밝혔다.

이번 점검은 최근 연천과 여주에서 고병원성 조류인플루엔자가 발생한 데 따른 것으로 사료 운송차량이 축산농장들을 반복적으로 출입하는 특성상 바이러스의 농장 간 전파 위험이 있다는 점을 고려한 조치다.

경기도는 사료 제조·운송 과정의 방역관리 실태를 철저히 확인하고 방역 사각지대를 사전에 차단한다는 계획이다. 이에 따라 도는 축산정책과 특별점검반을 편성해 평택 4개소, 안산 3개소, 이천 3개소, 안성 2개소, 양주·용인 각 1개소 등 총 6개 시군 14개 배합사료 제조업체를 대상으로 현장점검을 했다.

주요 점검사항은 △차량 및 대인 소독시설 정상 작동 여부 △소독제 적정 희석·사용 여부 △사료 운송차량 내·외부 소독 및 거점소독시설 이용 여부 △차량운행일지와 사료판매대장 일치 여부 △차량 내부 분무소독기 및 농가 방문용 덧신 구비 여부 등이다.

점검 결과, 14개 업체 모두 방역수칙 위반사항은 확인되지 않았으며, 전반적으로 소독시설 운영과 사료 운송차량에 대한 방역관리가 적정하게 이뤄지고 있는 것으로 나타났다.

경기도는 이번 점검에서 위반사항이 발견되지 않았더라도 고병원성 조류인플루엔자(AI) 발생 위험이 지속되고 있는 만큼, 사료 제조업체의 방역관리 수준을 유지하고 현장 방역수칙이 철저히 이행될 수 있도록 지속적인 관리를 할 방침이다.

이강영 경기도 축산동물복지국장은 “사료 운송차량은 다수의 축산농장을 이동하는 만큼 철저한 소독과 출입관리가 가축전염병 확산 차단의 핵심”이라며 “긴장의 끈을 늦추지 않고 지속적인 현장점검과 예방 중심의 방역관리를 통해 고병원성 조류인플루엔자 추가 확산 차단에 총력을 다하겠다”고 말했다.