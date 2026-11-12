대구 서구, 행정은 더 편리하게 이웃은 더 따뜻하게...지역 협력 강화

▲대구 서구가 지난 10일 서대구신용협동조합과 지방보조금 전용 계좌 운영 확대를 위한 업무협약을 체결하고 있다ⓒ대구서구

대구 서구가 지역 금융기관과의 협력을 통해 지방보조금 집행의 편의성과 투명성을 높이는 한편, 겨울철 취약계층을 직접 찾아가는 현장 중심 복지활동을 강화하고 있다.

행정 분야에서는 지역 금융기관의 참여를 확대해 보조사업자의 금융 이용 선택권을 넓히고, 복지 분야에서는 민·관 협력을 바탕으로 위기가구를 선제적으로 발굴해 주민들이 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 지원하는 것이다.

대구 서구는 지난 10일 서대구신용협동조합과 지방보조금 전용 계좌 운영 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이날 협약식에는 권오상 서구청장과 최영훈 대구신협협의회장, 손정숙 서대구신협 이사장이 참석해 지역 금융기관과 행정기관 간 협력체계 구축에 뜻을 모았다.

이번 협약은 지방보조금 관리기준 개정에 따라 지방자치단체와 협약을 맺은 금융기관에서도 보조금 전용 계좌를 개설할 수 있게 되면서 추진됐다.

그동안 보조사업자는 지정된 금융기관을 중심으로 전용 계좌를 이용해야 했지만, 이번 협약으로 지역 신협에서도 전용 계좌를 개설할 수 있는 길이 열렸다.

서구는 이를 통해 보조사업자의 금융기관 선택권과 접근성을 높이고, 지역 금융기관과의 협력 기반도 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

앞으로 지방보조금 관리시스템 연계 등 필요한 후속 절차를 추진해 보조금 집행 과정의 효율성과 투명성을 함께 강화할 방침이다.

특히 지역 금융기관이 지방보조금 관리체계에 참여함으로써 행정서비스의 접근성을 높이고 지역 금융기관과 공공행정 간 협력 범위를 넓힌다는 점에서 의미가 있다.

권오상 서구청장은 “지역 금융기관과의 협력을 통해 보조사업자의 금융기관 선택권과 이용 편의를 확대하고, 지방보조금이 더욱 투명하고 효율적으로 집행될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

▲대구 서구 비산5동 행정복지센터가 동절기를 맞아 취약계층의 안전을 살피고 위기가구를 조기에 발견하기 위해 찾아가는 복지상담과 현장 방문 활동을 실시하고 있다 ⓒ대구서구

행정의 편의성을 높이는 제도적 변화와 함께 서구는 주민들의 일상에서 발생하는 복지 사각지대를 줄이기 위한 현장 활동에도 힘을 쏟고 있다.

비산5동 행정복지센터(동장 채은실)는 동절기를 맞아 취약계층의 안전을 살피고 위기가구를 조기에 발견하기 위해 찾아가는 복지상담과 현장 방문 활동을 강화하고 있다.

비산5동의 맞춤형 복지 특화사업인 ‘다함께 찾고! 찾아가고! 찾아주는!’ 사업은 1인 가구와 고령인구, 쪽방 거주자 등 취약계층 비중이 높은 지역 특성을 반영해 추진하는 주민 밀착형 복지사업이다.

사업은 동장과 복지통장, 맞춤형복지팀이 함께 매월 위기가구를 직접 방문해 안부와 생활실태를 확인하고, 대상자의 복지 욕구에 맞는 서비스를 연계하는 방식으로 운영된다.

특히 겨울철에는 난방비 부담과 건강 문제, 열악한 주거환경 등으로 어려움을 겪는 취약계층이 늘어날 수 있는 만큼 현장 점검을 더욱 강화하고 있다.

단순히 안부를 묻는 데 그치지 않고 실제 생활 여건을 살펴 필요한 복지자원을 연결함으로써 위기가구가 적기에 지원받을 수 있도록 하는 것이 핵심이다.

현장 방문 과정에서 만난 한 어르신은 “혼자 지내다 보니 겨울이 다가올수록 외롭고 힘들었는데, 동에서 직접 찾아와 안부를 살펴주니 힘이 되고 든든하다”며 고마움을 전했다.

이는 정기적인 방문과 안부 확인이 취약계층의 고립감을 줄이고 지역사회와의 연결을 유지하는 데도 도움이 될 수 있음을 보여준다.

채은실 비산5동장은 “추운 겨울일수록 주변의 어려운 이웃에 대한 관심과 세심한 보살핌이 더욱 필요하다”며 “앞으로도 민·관이 함께하는 현장 중심의 복지활동을 통해 복지 사각지대 해소에 힘쓰고, 주민 모두가 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

서구의 이번 움직임은 행정서비스의 효율성을 높이는 제도적 협력과 도움이 필요한 주민을 직접 찾아가는 생활밀착형 복지가 함께 추진되고 있다는 점에서 의미를 더한다.

지역 금융기관과의 협력으로 행정의 문턱을 낮추고, 민·관이 함께하는 복지활동으로 소외된 이웃을 살피는 일은 결국 주민들이 일상에서 체감하는 지역 행정의 신뢰와 만족도를 높이는 기반이 된다.

서구가 금융·행정 협력과 현장 복지안전망을 얼마나 촘촘하게 연결해 나갈지 주목된다.