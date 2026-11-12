완주군 "대학생·대학원생 어학·자격 응시료 최대 17만원까지 지원"

취업 준비에 필수적인 어학 및 자격시험 응시료 부담을 덜어주기 위해 전북 완주군이 지역 대학생과 대학원생에게 1인당 연간 최대 17만 원을 돌려준다.

특히 올해 상반기보다 지원 종목을 20종으로 대폭 늘린 데다 휴학생까지 포함하고, 지난 1월 치른 시험까지 모두 소급해 신청할 수 있어 연말을 앞둔 청년들에게 실질적인 단비가 될 전망이다.

완주군은 우석대학교 대학일자리본부와 함께 운영하는 교육발전특구 사업의 일환으로 2026년 어학·자격시험 응시료 지원 접수를 진행하고 있다고 12일 밝혔다.

이번 사업의 가장 큰 강점은 폭넓은 소급 적용과 넉넉한 지원 한도다. 2026년 1월 1일부터 오는 12월 13일 사이에 치른 시험이라면 시기 제한 없이 실비 기준으로 1인당 연 최대 17만 원까지 지원받을 수 있다.

지원 대상은 시험 응시일 1개월 전부터 신청 시점까지 완주군에 주민등록상 주소를 계속 두고 있는 대학생과 대학원생이며, 학업을 잠시 멈춘 휴학생도 차별 없이 혜택을 누릴 수 있다.

지원 문턱도 대폭 낮췄다. 기존 대상에 더해 하반기부터 지원 시험을 총 20종으로 확대했으며, 새로 추가된 종목 역시 올해 1월 1일 이후 응시한 이력이 있다면 소급해 돌려준다.

구체적인 대상 시험은 토익(TOEIC)과 토익스피킹, 오픽(OPIc), 토플(TOEFL), 아이엘츠(IELTS), 지텔프(G-TELP), KBS한국어능력시험 등 주요 어학시험 19종과 한국사능력검정시험(심화)이다.

연말 시험을 준비 중인 수험생은 오는 12월 13일까지 시험을 치른 뒤 12월 24일까지 신청서와 응시 확인서, 결제 영수증 등 구비서류를 갖춰 우석대학교 진로취업지원센터 전자우편으로 제출하면 된다.

다만 배정된 예산이 모두 소진될 경우 접수가 조기에 마감될 수 있어 서둘러 신청하는 것이 유리하다.

▲ⓒ완주군

완주군의 이 제도는 전국 여러 자치단체가 시행 중인 유사 사업과 비교해도 지원 폭이 넓고 현장 체감도가 높다는 평가를 받는다.

타 지자체의 경우 지원 대상을 일반 미취업 청년으로 한정해 대학원생이나 휴학생을 제외하거나 재학생만을 대상으로 삼는 사례가 적지 않지만, 완주군은 대학생과 대학원생은 물론 휴학생과 타 지역 대학에 다니는 완주 주소지 학생까지 두루 포용하고 있다.

여기에 하반기에 새로 늘어난 시험 종목마저 올 1월 응시분부터 전면 소급 환급해 주면서 수험생들의 실질적인 구직 비용 부담을 덜어주는 모범적인 교육·청년 지원 사례로 자리 잡고 있다.