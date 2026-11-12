경북도의회 기획경제위, 경북테크노파크 행감서 '운영 부실·사업 편중' 집중 질타

경상북도의회 기획경제위원회가 경북테크노파크에 대한 행정사무감사에서 고액계약의 적정성과 조직 통합에 따른 운영 비효율, 펀드 관리 부실, 특정 지역에 편중된 기업지원 사업 등을 집중적으로 지적하며 강도 높은 쇄신을 요구했다.

경북도의회 기획경제위원회는 지난 11일 경북테크노파크를 시작으로 오는 18일까지 6일간 소관 실국과 출연기관 등 14개 기관을 대상으로 2026년도 행정사무감사를 실시하고 있다.

첫날 감사에서는 기관의 외형적 성장에 비해 조직 운영의 효율성과 사업 성과가 미흡하다는 지적이 잇따랐다. 특히 고액 수의계약의 적정성과 통합 기관 간 업무 중복, 투자펀드의 실효성, 지역 간 사업 불균형 등이 주요 쟁점으로 떠올랐다.

김예영 의원(비례)은 친환경부품 복합환경 진동내구시험기 관련 1·2차 계약 등 10억 원이 넘는 고액계약을 문제 삼았다. 김 의원은 계약의 필요성과 예산집행 효율성, 수의계약 절차의 적정성을 철저히 검증해 의혹이 남지 않도록 해야 한다고 촉구했다.

기관 통합 이후 조직 운영의 문제점도 도마 위에 올랐다.

배진석 의원(경주)은 기관 통폐합으로 조직 규모는 커졌지만 인력 배치와 업무분장 등 내부 운영체계는 이를 따라가지 못하고 있다고 지적했다. 조직진단 연구용역 결과를 면밀히 분석해 직원 1인당 생산성과 직무만족도를 높일 수 있는 실질적인 개선책을 마련해야 한다고 강조했다.

손희권 의원(포항) 역시 하이브리드부품연구원과의 통합이 물리적 결합에 머물고 있다며 불명확한 사업분장부터 조속히 정비할 것을 주문했다. 아울러 기업지원금이 적정하게 집행되고 있는지 지원업체의 운영 실태를 철저히 점검하고, 절차상 하자가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화해야 한다고 지적했다.

기업지원 사업의 지역 편중 문제에 대해서도 비판이 이어졌다.

도희재 의원(성주)은 지방소멸 위기를 겪는 시군에서는 테크노파크 사업의 효과를 체감하기 어렵다고 지적하며, 경북도가 추진하는 농업대전환 정책과 연계한 농기계 스마트화 사업 등 지역 특성을 반영한 지원책 마련을 요구했다.

우충무 부위원장(영주)은 인구감소지역의 창업지원 수요가 높은 상황에서도 테크노파크 이사회와 운영위원회 구성 등을 고려하면 주요 사업이 도내 일부 규모가 큰 도시로 집중될 우려가 있다고 지적했다. 그러면서 도내 22개 시군이 소외되지 않도록 균형 있는 사업 추진과 지원체계 개선이 필요하다고 강조했다.

투자펀드 운용과 사업 성과 관리에 대한 질타도 이어졌다.

윤종호 의원(구미)은 테크노파크의 펀드 관리 실태를 지적하며 실적이 부진한 펀드에 대해서는 원인을 면밀히 분석하고 구체적인 개선책을 마련해야 한다고 주문했다. 특히 지역 기업의 성장과 경쟁력 강화를 지원하는 것이 테크노파크의 본래 역할인 만큼 실질적인 기업지원 성과로 기관의 존재 가치를 입증해야 한다고 강조했다.

정숙경 의원(비례)은 2026년도 중소벤처기업부 경영평가 결과와 사업별 목표 대비 실적을 집중적으로 점검했다. 정 의원은 사업 목표와 실제 성과 사이에 괴리가 있다고 지적하며 형식적인 실적 관리에서 벗어나 현실적이고 달성 가능한 목표를 설정해야 한다고 촉구했다.

지역 특화산업과 미래 신산업 육성을 위한 대응 전략도 주요 감사 대상이 됐다.

박순범 의원(칠곡)은 반도체를 제외한 상당수 업종이 침체를 겪는 지역경제 상황을 언급하며 미래 성장산업인 양자기술 분야에 대한 선제적인 투자를 주문했다. 경북도와 테크노파크가 전문인력 확보와 산업 기반 조성에 적극적으로 나서야 한다는 것이다.

신효광 의원(청송)은 청송군 역노화 산업 도입을 위한 실태분석 및 발전방안 연구용역의 추진 성과를 따져 물었다. 연구용역이 단순한 보고서 작성에 그쳐서는 안 된다며 구체적인 실행계획을 수립해 주민 소득 증대와 지역경제 활성화로 이어지도록 해야 한다고 강조했다.

최병근 의원(김천)은 스마트 그린물류 규제자유특구 사업과 관련해 자전거법과 주차장법 등 관련 법령 정비가 이뤄지지 않으면 실질적인 사업화에 한계가 있다고 지적했다. 이어 중앙부처와의 적극적인 협의를 통해 규제 개선을 이끌어내고 특구 사업이 실제 산업 성과로 연결될 수 있도록 노력해야 한다고 주문했다.

김창혁 위원장(구미)은 경북테크노파크가 지역의 미래산업 육성을 이끄는 핵심 기관으로 거듭나야 한다고 강조했다.

김 위원장은 "경북테크노파크는 경북의 성장 엔진인 첨단 AI로봇, 첨단모빌리티, 2차전지, 반도체산업은 물론 식품산업과 방위산업까지 책임지고 키워내야 한다"며 "관련 부서 신설과 조직개편 등 과감한 쇄신을 통해 경북의 미래 먹거리를 발굴하고 지역경제 성장을 이끄는 기관으로 반드시 거듭나야 한다"고 밝혔다.

이번 감사에서는 경북테크노파크가 지역 산업 육성의 핵심 지원기관이라는 역할에 걸맞게 조직 운영의 효율성을 높이고, 기업지원 사업의 실효성과 지역 간 형평성을 확보해야 한다는 요구가 집중됐다.

특히 기관 통합 이후에도 지속적으로 제기되는 조직 운영 문제와 고액계약의 적정성, 펀드 운용 성과 등에 대한 구체적인 개선책 마련 여부가 향후 기관 운영의 주요 과제로 남게 됐다.