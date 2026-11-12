인천시, 냉동 농산물 100건 검사 4건 잔류농약 기준 초과

인천광역시가 시중에 유통 중인 냉동 농산물에 대한 안전성 검사에서 잔류농약 허용 기준을 초과한 제품 4건을 적발하고 유통을 차단했다.

인천시는 올해 2월부터 10월까지 관내 대형마트와 온라인몰 등에서 판매되는 냉동 농산물 100건을 검사한 결과, 4건이 잔류농약 기준을 초과해 부적합 판정을 받았다고 12일 밝혔다.

▲부적합 냉동 농산물 ⓒ인천광역시

이번 검사는 냉동 농산물 소비가 증가함에 따라 유통 제품의 안전성을 확인하고 시민들에게 안전한 먹거리를 제공하기 위해 추진됐다.

검사 대상은 국내산 12건과 수입산 88건이다. 검사 결과 납과 카드뮴 등 중금속은 일부 제품에서 소량 검출됐으나 모두 기준 이내였으며, 방사성 요오드와 세슘은 전 제품에서 검출되지 않았다.

반면 잔류농약 검사에서는 베트남산 냉동 패션프루트와 리치, 얼갈이배추, 스페인산 원료를 국내에서 소분한 냉동 이집트콩 등 4건이 부적합 판정을 받았다.

검출된 농약은 디페노코나졸과 뷰프로페진, 피페로닐부톡사이드 등으로, 허용 기준의 최소 4배에서 최대 56배에 달했다.

해당 농약 성분은 해당 식품에 별도로 설정된 잔류허용기준이 없어 농약 허용물질 목록관리제도(PLS)에 따라 0.01mg/kg 이하의 일률적인 기준이 적용됐다. PLS는 농산물에 잔류허용기준이 설정된 농약만 사용하도록 하고, 기준이 없는 농약은 0.01mg/kg 이하로 관리하는 제도다.

시는 부적합 제품 정보를 식품의약품안전처 등 관계기관에 긴급 통보해 유통 차단과 행정처분 등 후속 조치가 이뤄지도록 했다. 관련 정보는 식품안전나라 누리집에서 확인할 수 있다.

한편 관세청 통계에 따르면 냉동 과일 수입량은 2021년 4만6530t에서 2025년 8만1075t으로 약 74% 증가했다. 냉동 블루베리와 리치 등에서 잔류농약 기준 초과로 회수 조치가 이뤄진 사례도 있어 지속적인 안전관리가 요구되고 있다.

김명희 시 보건환경연구원장은 “냉동 농산물은 손질이 간편하고 비교적 저렴해 소비가 꾸준히 늘고 있는 만큼 지속적인 안전관리가 중요하다”며 “앞으로도 안전관리 필요성이 높은 품목을 중심으로 검사를 강화해 시민들이 안심하고 먹거리를 소비할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.