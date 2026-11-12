의성군, 경북 시군 농정평가 '대상'…13년 연속 수상 대기록

경북 의성군이 '2026년 경상북도 시군 농정평가'에서 대상을 차지하며 13년 연속 수상이라는 기록을 이어갔다. 특히 통산 6번째 대상을 받으면서 도내 역대 최다 대상 수상 기록도 세웠다.

의성군은 지난 11일 경북도청 동락관에서 열린 '제31회 농업인의 날 기념행사'에서 경상북도 시군 농정평가 대상을 수상했다고 밝혔다. 이날 시상식에는 최유철 의성군수가 직접 참석해 상을 받았다.

경북도 농정평가는 도내 22개 시군을 대상으로 농업대전환과 농산물 유통, 농식품산업, 스마트농업 혁신, 축산정책, 동물방역·복지, 특수시책 등 8개 분야의 추진 실적을 종합적으로 평가하는 제도다.

의성군은 이번 평가에서 공동영농 확대를 통한 농업대전환 추진과 농업·농촌 예산 확보, 정부 정책 연계사업 발굴 등에서 고른 평가를 받았다. 특히 농업근로자 기숙사 건립과 농산물 유통시설 스마트화, 노지 스마트농업 기술 확산 등 지역 농업의 경쟁력을 높이기 위한 공모사업을 확보한 점이 주요 성과로 꼽혔다.

농업 현장의 부담을 줄이기 위한 지원제도 개선도 긍정적인 평가를 받았다.

군은 전국 최초로 도입한 카드형 맞춤형 농기자재 지원사업의 가맹점 연 매출 제한을 폐지하고, 지원 대상을 농협 취급 전 품목으로 확대했다. 농기계 수리비와 임대료 지원을 통해 농가의 영농비 부담을 덜기 위한 정책도 추진하고 있다.

여성농업인의 건강관리와 농촌 인력난 해소에도 힘을 쏟았다. 여성농업인 특수건강검진 기관을 3곳으로 확대하고 삼선병원과 협력해 올해 처음으로 이동검진을 실시했다. 또 라오스와 계절근로자 도입 협약을 체결하면서 외국인 계절근로자 도입 국가를 4개국으로 늘려 안정적인 농촌 인력 확보 기반을 넓혔다.

지역 농산물의 판로 확대를 위한 기업 협력도 강화하고 있다.

롯데웰푸드와 '의성마늘햄'을 중심으로 장기 협력관계를 이어가는 한편, 기영에프앤비와 현대백화점, 다리와사람들 등과 협력해 지역 농산물의 유통망 확대를 추진하고 있다. 피자앤컴퍼니와도 업무협약을 체결해 의성마늘의 브랜드 인지도 향상과 소비 촉진에 나서고 있다.

농업재해 피해 농가에 대한 지원도 병행했다. 군은 농업재해로 피해를 입은 2천282개 농가, 1천24㏊를 대상으로 약 36억6천만 원의 복구비 지원을 추진하며 농업인의 경영 안정과 신속한 영농 복구를 지원하고 있다.

이번 수상은 농업시장 개방과 농촌 고령화, 인력 부족 등 어려운 여건 속에서도 지역 특성에 맞는 신규 사업을 발굴하고 농업인의 현장 목소리를 정책에 반영해 온 성과를 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

특히 13년 연속 수상과 통산 6회 대상이라는 기록은 의성군이 농업정책의 지속성과 실행력을 꾸준히 유지해 왔다는 평가로 이어지고 있다.

최유철 의성군수는 "도내 역대 최다 대상 수상은 의성 농업의 저력을 보여주는 뜻깊은 성과"라며 "현장에서 함께 노력해 준 농업인과 지역농협 관계자들께 감사드린다"고 말했다.

이어 "앞으로도 농업인의 목소리를 정책에 적극 반영하고, 농산물 가공과 유통체계를 다각화해 농가 소득을 높이는 데 힘쓰겠다"며 "의성이 경북을 넘어 대한민국 미래 농업을 선도할 수 있도록 농업 경쟁력 강화에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.