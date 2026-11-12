대구 북구에 번지는 따뜻한 온정...변호사회·우편집배원 겨울나기 나눔 실천

▲대구지방변호사 저스티스봉사단이 저소득 주민들의 겨울나기를 돕기 위해 대구 북구에 전기요 182개를 기탁하고 있다ⓒ대구북구

겨울 추위가 본격화되면서 대구 북구 곳곳에서 어려운 이웃들의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위한 나눔의 손길이 이어지고 있다.

지역사회의 인권 보호와 법률 지원에 앞장서 온 변호사들이 난방용품을 기탁한 데 이어, 매일 주민들의 일상을 가까이에서 만나는 우편집배원들도 생필품을 마련해 전달하는 등 민간 중심의 이웃사랑이 지역사회에 온기를 더하고 있다.

대구 북구청(구청장 이근수)은 지난 11일 대구지방변호사회(회장 이병희)저스티스봉사단이 저소득 주민들의 겨울나기를 돕기 위해 전기요 182개를 기탁했다.

이번에 전달된 후원품은 1천만 원 상당으로, 추운 날씨에도 난방용품을 충분히 마련하기 어려운 취약계층의 겨울철 생활 부담을 덜어주기 위해 마련됐다.

대구지방변호사회는 법률상담과 인권보호 활동뿐 아니라 지역 내 취약계층을 위한 다양한 후원과 봉사활동을 꾸준히 이어오고 있다.

앞서 2021년에도 북구에 선풍기 230대를 기탁해 저소득 주민들의 여름나기를 지원하는 등 계절별로 필요한 물품을 전달하며 지역사회와 함께해 왔다.

이병희 회장은 “추위가 더해지는 시기에 이웃들이 조금이나마 따뜻하게 겨울을 보내는 데 도움이 되기를 바란다”며, “앞으로도 지역사회에 필요한 나눔을 이어가겠다”고 말했다.

이근수 북구청장은 “계절마다 이웃들에게 필요한 도움을 전해주시는 대구지방변호사회에 감사드린다”며, “후원해 주신 전기요는 겨울철 난방에 어려움을 겪는 주민들에게 소중히 전달하겠다”고 밝혔다.

기탁된 전기요는 관내 동 행정복지센터를 통해 지원이 필요한 저소득 가구에 전달될 예정이다.

▲대구 북구 고성동우체국 1팀이 지난 11일 고성동 행정복지센터를 방문해 지역 취약계층을 위한 25만 원 상당의 후원 물품을 전달하고 있다ⓒ대구북구

지역의 또 다른 현장에서도 따뜻한 나눔이 이어졌다.

북구 고성동 소재 고성동우체국 1팀(공합·팀장 정희영)은 같은 날 고성동 행정복지센터를 방문해 지역 취약계층을 위한 25만 원 상당의 후원 물품을 전달했다.

이번 후원은 매일 지역 곳곳을 누비며 주민들과 만나는 우편집배원들이 주변의 어려운 이웃을 돕자는 뜻을 모아 마련했다.

특히 현금 후원 대신 생활에 꼭 필요한 롤휴지와 물티슈, 라면 등 생필품을 직접 준비해 전달해 의미를 더했다.

우편집배원들은 업무 특성상 지역 곳곳을 다니며 주민들의 생활환경을 가까이에서 접하는 만큼, 일상에서 마주하는 이웃들의 어려움에도 관심을 갖고 작은 나눔을 실천했다.

고성동우체국 1팀 우편집배원들은 “매일 지역 곳곳을 다니며 주민들을 만나고 있는 만큼 우리 주변의 어려운 이웃들에게도 따뜻한 마음을 전하고 싶었다”며, “작은 정성이지만 필요한 분들에게 도움이 되고, 지역사회에 따뜻한 온기가 전해지기를 바란다”고 전했다.

김미영 고성동장은 “지역사회를 위해 따뜻한 나눔을 실천해 주신 고성동우체국 우편집배원들께 진심으로 감사드린다”며 “전달해 주신 소중한 후원 물품은 도움이 필요한 이웃들에게 정성껏 전달하겠다”고 말했다.

이번 두 후원은 지역사회의 다양한 구성원들이 각자의 자리에서 이웃사랑을 실천하고 있다는 점에서 의미가 크다.

전문직 단체인 변호사회는 난방용품으로 취약계층의 겨울철 부담을 덜고, 지역 주민들과 매일 마주하는 우편집배원들은 생활밀착형 생필품 나눔으로 이웃의 어려움을 함께 나눴다.

특히 겨울철에는 난방비와 생계비 부담이 커지는 저소득 가구에 실질적인 도움이 필요한 만큼, 이 같은 민간의 자발적인 나눔은 지역 복지안전망을 보완하는 든든한 힘이 되고 있다.

작은 정성이 모여 지역의 온기를 키우는 가운데, 북구의 겨울나기 나눔 문화가 더 많은 주민과 단체로 확산될지 기대를 모으고 있다.