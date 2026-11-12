개장 30년 '일산호수공원'…머물고 싶은 공간으로 탈바꿈

ⓒ고양특례시

고양특례시가 개장 30년을 맞은 일산호수공원의 노후시설 정비를 통해 새로운 휴식공간을 확충하는 등 시민들이 더욱 안전하고 쾌적하게 공원을 이용할 수 있도록 했다.

1996년 개장된 일산호수공원은 약 100만㎡의 면적에 30만㎡에 이르는 국내 최대 규모의 인공호수를 갖춘 공원으로 2024년 산림청이 선정한 '아름다운 도시 숲 50선'에 선정된 바 있다.

시는 지난 6월 시설 노후화로 이용이 제한됐던 선착장을 두 차례에 걸쳐 호수 조망 공간으로 정비해 개방했다.

1.6km의 자전거 우회도로를 조성을 통해 산책로에 혼재됐던 보행자와 자전거 이용자의 동선을 분리하는 등 이용자의 안전성을 높였다. 작은 동물원이 있던 자리는 호수 경관을 여유롭게 즐길 수 있는 휴식공간인 녹지광장으로 탈바꿈했다.

특히, 호수의 사계를 감상할 수 있는 달맞이섬은 주변 경관과 조화를 이루는 조명을 설치해 야간에도 공원의 아름다움을 감상할 수 있게 했다.

야외무대 관람석은 그늘막을 설치해 관람객은 물론 공원을 찾은 시민들에게도 시원한 휴식공간을 제공할 계획이다. 선착장에 경관조명을 추가로 설치해 야간에도 호수 조망을 즐길 수 있는 이색적인 사진 명소로 만들 예정이다.

시 관계자는 "공원환경 개선은 시민들의 공원 이용에 불편이 없도록 현장 여건을 고려해 단계적으로 추진하고 있다"며 "앞으로도 시민들이 보다 안전하고 쾌적하게 공원을 이용할 수 있도록 공원 곳곳을 세심하게 살피며 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.