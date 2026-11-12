김포한강2 콤팩트시티 공동협의체, “아라지역 신규 택지 조성에 원주민 희생 그만”

▲김포한강2 공공주택지구 대책위원회 공동협의체가 '11일 김포아라 3만7000호 공급계획과 관련 기존 사업의 보상과 일정, 지방재정에 미칠 영향을 면밀히 검토해야 한다는 내용의 입장문을 발표하고 있다.ⓒ김포한강2 9개 대책위원회 공동협의체

김포시 고촌읍 일대 3만 7000가구 규모의 신규 택지(김포 아라)를 조성하는 정부의 계획에 대해 지역 주민단체들이 우려와 대책 마련을 요구하고 나섰다.

김포시 9개 주민단체가 모인 '김포한강2 공공주택지구(콤팩트시티) 대책위원회 공동협의체'는 11일 입장문을 내고 "정부의 주택공급 정책 자체를 반대하지는 않지만 교통 대책 없는 주택 공급과 원주민 희생을 전제로 한 개발은 더 이상 안 된다"고 밝혔다.

공동협의체는 현재 개발이 진행 중인 5만 1540세대 규모의 김포한강2 공공주택지구 사업과 관련해 주민과 토지주, 사업주 등으로 이뤄진 개별 단체들이 연합한 단체다.

공동협의체는 "신규 사업 추진을 이유로 기존 김포한강2지구 주민 보상과 재정착 절차가 지연되는 일은 결코 있어서는 안된다"며 "사업 착공 일정도 지연되지 않도록 계획과 목표를 구체적으로 제시해야 한다"고 요구했다.

공동협의체는 신도시의 공공임대주택 비율을 상향하겠다는 정부의 방침에 대해서는 "일반분양 중심의 주택 공급에 비해 지방세수가 감소할 수 있지만, 인구 증가에 따른 행정서비스·복지·교육·교통·생활기반시설 확충을 위한 지방재정 수요는 지속적으로 증가할 것"이라고 우려했다.

이어 "공공임대주택 비율과 인구 증가에 따라 지방교부세를 산정하고 주민 생활에 필수적인 기반시설을 확충하기 위해 국비 지원과 재정 분담 체계를 강화해야 한다"고 덧붙였다.

심각한 교통 문제 해결을 위한 서울지하철 5호선 및 9호선 연장, 수도권광역급행철도(GTX)-D를 포함한 서부권 광역급행철도 연계, 광역도로망 확충 등의 구체적인 계획 마련도 촉구했다.

공동협의체는 "주민들의 정당한 요구를 외면하고 일방적인 개발 정책을 추진한다면 강력히 대응할 것"이라고 했다.

정부는 지난달 29일 고촌읍과 사우동 일대 약 365만㎡ 부지에 주택 3만 7000가구를 공급하는 것을 비롯해 수도권 6개 지역에 7만 6000여가구를 공급하는 신규 택지 후보지를 발표했다.