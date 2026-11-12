국군사관학교 대전 설립·국정자원 존치 놓고 정부 입장 주목

▲ 국회 보건복지위원회 박용갑 의원(더불어민주당, 대전 중구) ⓒ프레시안DB

대전 자운대 국군사관학교 설립과 국가정보자원관리원 대전 존치 문제를 놓고 정부가 신중한 입장을 밝혔다.

더불어민주당 박용갑 의원(대전 중구)은 지난 11일 국회 예산결산특별위원회 비경제부처 질의에서 국군사관학교 자운대 창설과 국가정보자원관리원 대전 존치, 중대범죄수사청 청사 이전 등 지역 현안을 점검했다.

정부는 지난 7월 육·해·공군사관학교를 통합해 대전 유성구 자운대에 국군사관학교를 설립하는 기본계획을 발표했다.

그러나 이후 해군사관학교와 공군사관학교를 기존대로 유지한다는 보도가 나오면서 통합사관학교의 대전 설립이 무산되는 것 아니냐는 우려가 제기됐다.

박 의원은 “해사와 공사를 존치한다는 보도에 대전시민들이 허탈해 하고 있다”며 자운대 설립 여부에 대한 명확한 입장을 요구했다.

강신철 국방부 장관은 “국군사관학교 창설을 추진하면서 입지에 대한 여러 방안을 검토하고 있다”며 “경제성을 고려해 기존 시설 이전을 최소화하면서 기본계획을 존중하는 방향으로 고민하겠다”고 답했다.

다만 자운대 설립을 확정적으로 언급하지는 않아 최종 입지에 대한 불확실성은 남았다.

지난해 9월 화재 이후 폐쇄가 결정된 국가정보자원관리원 대전센터의 존치 문제도 도마에 올랐다.

행정안전부는 대규모 정부 전산망 장애를 일으킨 화재 이후 대전센터를 2030년까지 폐쇄하기로 하고, 지난 7월부터 정보시스템의 단계적 이전과 대체 시설 구축 방안을 검토하고 있다.

일부 지방자치단체가 국정자원 유치를 건의하면서 대전 외 지역으로 이전할 가능성도 제기되고 있다.

윤호중 행정안전부 장관은 “국정 자원을 어느 규모로 조성할지 먼저 결정해야 한다”며 “현재로서는 입지를 특정하기 어렵고 전력과 통신수요 등을 종합적으로 검토해 결정하겠다”고 밝혔다.

대전 존치 여부에 대한 명확한 답변은 나오지 않은 셈이다.

대전 중대범죄수사청 청사 이전 문제도 논의됐다.

현재 옛 대전세무서 부지에 청사를 신축하는 방안이 검토되는 가운데 박 의원은 최종 건립계획이 확정되면 신속히 이전할 수 있도록 해달라고 요청했다.

이에 김지용 중대범죄수사청장은 “그렇게 하겠다”고 답했다.

박 의원은 이날 김영진 국회 행정안전위원장을 별도로 만나 국가정보자원관리원의 대전 존치를 위한 국회 차원 지원을 요청했다.