화성특례시, 'K-MARS 돔' 건립 도전…문체부 후보지 공모 본격화

화성특례시가 스포츠와 대형 공연, 국제행사를 아우르는 복합문화시설 ‘K-MARS 돔’ 건립에 본격적으로 나선다. 급성장하는 도시 규모에 걸맞은 문화·체육 인프라를 확충하고 경기 남부의 새로운 문화·관광 거점으로 육성한다는 구상이다.

화성시는 오는 13일 경기도에 문화체육관광부 주관 ‘스포츠·공연 복합형 돔구장 건립사업 후보지 공모’ 사업제안서를 제출할 계획이라고 12일 밝혔다.

▲K-MARS 돔 조감도 ⓒ화성특례시

제안서에는 화성의 입지 경쟁력과 광역 수요, 시설 활용 방향, 운영 방안 등을 담아 사업의 필요성과 실현 가능성을 강조할 예정이다.

‘K-MARS 돔’은 도시 성장에 따라 증가하는 스포츠·문화 수요에 대응하고 시민들에게 다양한 경기와 공연을 즐길 수 있는 공간을 제공하기 위한 사업이다. 시는 스포츠 경기뿐 아니라 대형 공연과 국제행사까지 개최할 수 있는 복합문화시설을 조성해 시민들의 문화·여가 선택지를 넓히고 지역의 새로운 성장 동력으로 삼겠다는 방침이다.

특히 돔구장은 폭염이나 우천 등 날씨에 영향을 받지 않고 연중 다양한 행사를 개최할 수 있다는 점에서 활용도가 높다. 시는 방문객의 관람 수요가 관광과 지역 소비로 이어질 수 있도록 주변 문화·관광 자원과 연계해 지역경제 활성화도 도모할 계획이다.

화성시는 높은 성장 잠재력과 우수한 입지, 풍부한 배후 수요, 안정적인 재정 기반을 주요 경쟁력으로 내세우고 있다. 화성 시민은 물론 수원·오산·용인 등 인접 도시의 수요까지 흡수해 경기 남부와 중부권을 연결하는 광역 스포츠·공연 거점으로 발전할 수 있다는 판단이다.

건립 이후 지속가능한 운영을 위한 준비도 병행한다. 다양한 행사와 콘텐츠를 확보하고 수익구조와 효율적인 운영체계를 검토해 안정적인 시설 운영 기반을 마련한다는 구상이다.

경기도는 도내 시·군이 제출한 사업제안서를 대상으로 활용계획의 타당성, 입지 적정성, 사업 실현 가능성, 기대효과 등을 종합적으로 평가해 대규모와 중규모 후보지를 각각 1곳씩 선정할 예정이다. 이후 최종 제안서를 문화체육관광부에 제출한다.

앞서 화성시는 지난 11일 동탄 LH인큐베이팅센터에서 화성시연구원 주관으로 ‘돔이 화성을 바꾼다! K-MARS 돔 비전 컨퍼런스’를 개최했다. 이날 행사에서는 돔구장 조성에 따른 스포츠·문화·관광 분야의 변화 가능성을 살펴보고 전문가와 시민들의 의견을 수렴했다. 참석자들은 기조강연과 주제발표, 종합토론을 통해 시설 조성 방향과 지속가능한 운영 방안 등을 논의했다.

정명근 시장은 “K-MARS 돔은 스포츠와 대형 공연, 국제행사를 아우르는 복합문화시설로 화성에 새로운 성장과 기회의 공간을 만드는 미래 전략사업”이라며 “스포츠·문화·관광이 어우러지는 경기 남부의 새로운 거점으로 조성해 시민의 삶의 질을 높이고 지역경제에 활력을 불어넣겠다”고 말했다.

이어 “화성의 높은 성장 잠재력과 우수한 입지 경쟁력, 탄탄한 재정건전성을 바탕으로 경기도 및 정부와 긴밀히 협력하겠다”며 “사업의 실현 가능성과 지속가능한 운영 방안을 면밀히 검토해 대한민국을 대표하는 스포츠·문화 랜드마크로 조성하겠다”고 강조했다.