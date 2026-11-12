[양주 소식]2027년 스포츠 강좌이용권 지원사업 27일까지 접수 등

▲양주시청ⓒ양주시

◇2027년 스포츠 강좌이용권 지원사업 27일까지 접수

양주시는 취약계층 유·청소년과 장애인의 스포츠 참여 기회를 확대하기 위해 27일까지 '2027년 스포츠 강좌이용권 지원사업' 신청을 받는다.

유·청소년 스포츠 강좌이용권은 5∼18세 유·청소년을 대상으로 한다. 법정 생계·의료·주거·교육 급여 수급 가구 및 차상위계층, 법정 한부모가족의 유·청소년이 신청할 수 있다.

선정된 대상자에게는 월 최대 10만 5000원의 스포츠 강좌 수강료를 지원한다.

장애인 스포츠 강좌이용권은 5세부터 69세까지의 등록 장애인을 대상으로 하며 장애인복지법에 따라 등록된 장애인이 신청할 수 있다.

선정된 대상자에게는 월 최대 11만원의 스포츠 강좌 수강료를 지원한다.

두 사업 모두 지원 기간은 내년 1월부터 12월까지이며 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

신청을 희망하는 대상자는 스포츠 강좌이용권 홈페이지에 회원가입 후 온라인으로 신청하거나 가까운 읍·면·동 행정복지센터 또는 양주시청을 방문해 서면 신청하면 된다.

◇양주시립도서관‧예원예술대학교, 독서문화 진흥 및 문화예술 발전을 위한 업무협약 체결

양주시립도서관과 예원예술대학교가 10일 지역 독서문화 진흥 및 문화예술 발전을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 양 기관의 긴밀한 협력체계를 바탕으로 시민들의 독서문화 및 문화예술 향유 기회를 확대하고 지역사회의 문화적 가치를 높이기 위해 마련됐다.

협약 주요 내용은 △도서관 이용 활성화 및 독서 진흥 캠페인 추진 △공연예술 활동 및 다양한 문화예술 공연 프로그램 지원 △독서문화 진흥 및 문화예술 확산을 위한 공동사업 발굴 및 추진 등이다.

양 기관은 이번 협약을 바탕으로 상호 협력과 소통을 강화하고, 지역 특성에 맞는 다양한 독서문화 및 문화예술 사업을 추진해 나갈 계획이다.

◇‘알레르기질환 예방·관리 우수사례 공모전’ 2개 부문 수상

양주시가 질병관리청이 주관한 ‘지역사회-학교 기반 알레르기질환 예방·관리 우수사례 공모전’에서 초·중·고등학교 부문 우수상(은현초등학교)과 유치원·어린이집 부문 장려상(공립 사랑숲어린이집)을 각각 수상했다.

이번 공모전은 질병관리청이 추진하는 ‘아토피·천식 안심학교’ 사업의 하나로, 교육 기관 내 알레르기질환에 대한 인식을 높이고 아나필락시스 등 응급상황 발생 시 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

질병관리청은 교육·보육 현장의 창의적이고 효과적인 운영 사례를 발굴해 전국에 확산하기 위해 매년 우수사례를 선정하고 있다.